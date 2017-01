Tottenham slo tilbake etter tabbekveld i toppkampen

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2-2

Manchester City ledet 2-0 og hadde seieren i lommen, men Tottenham slo tilbake med to sene mål og berget det ene poenget.

Dermed var det Chelsea som kunne juble aller mest lørdag, uten selv å spille. Det passet Chelsea perfekt at lørdagens toppkamp endte uavgjort, og at Liverpool tapte tidligere på dagen.

– Dette var en «déjà vu-kamp». Som tidligere i sesongen skapte vi mange sjanser, men scoret ikke nok. Vi hadde fortjent mer. Jeg synes synd på spillerne, men jeg er også stolt fordi vi spilte meget, meget bra, sier City-manager Pep Guardiola.

Jaktet revansj

Manchester City hadde mye å revansjere etter 0-4-tapet mot Everton, og dette var en kamp som Pep Guardiolas mannskap absolutt burde vinne for å holde tritt med teten.

City var det klart førende laget før pause, og det var smått utrolig at det ikke ble mål. Men Tottenham var før oppgjøret det gjerrigste laget i Premier League (14 baklengs på 21 kamper), og det sto 0-0 ved pause.

Nærmest før hvilen kom Sergio Aguero med en heading som keeper Hugo Lloris reddet, mens Pablo Zabaleta hadde noen skuddforsøk som gikk like utenfor.

To tabber på kort tid

Kun tre minutter var spilt av 2. omgang da nullen røk for Spurs. Kevin de Bruyne sendte en lang ball i bakrommet. Spurs-keeper Lloris misset i forsøket på å stupheade ballen, og Leroy Sané fikk en enkel jobb med å rulle ballen i det åpne buret.

Lloris tabbet seg ut påny etter 53 minutter. Han fomlet med ballen etter et innlegg fra Raheem Sterling, og de Bruyne kunne enkelt sette inn 2-0.

Men Spurs la seg ikke ned for å dø. Fire minutter senere reduserte Dele Alli til 1-2 da han headet inn crosseren fra Kyle Walker. Da var det full spenning igjen for de 54.402 tilskuerne på Etihad.

Hele City-leiren ropte på straffe da Sterling kom mutters alene med keeper. Han fikk en dytt av Walker og avsluttet dårlig, men dommeren vinket spillet videre. Der ble muligens City snytt for straffe.

Innbytterhelten Son

I stedet var det Tottenham som utlignet til 2-2 ved innbytter Heung-Min Son etter 78 minutter. En mulig offsideplassert Harry Kane hælsparket videre til Son, som sendte ballen i nettet.

City-debutant Gabriel Jesus trodde han hadde blitt matchvinner, men scoringen ble annullert for offside.

– De var bedre enn oss i første omgang og fortjente nok mer. Vi var heldige med at det sto 0-0 til pause. Vi slapp deretter inn to mål, men spillerne hadde alltid troen. Dette er et enormt stort poeng for oss, sier Spurs-manager Mauricio Pochettino.

Serieleder Chelsea (52 poeng) har hjemmekamp mot Hull søndag, en kamp de er store favoritter til å vinne. De kan med seier øke avstanden til ni poeng ned til Tottenham (46 poeng).

Tidligere lørdag gikk Liverpool (45 poeng) på et sjokktap (2-3) hjemme mot Swansea. Dermed kan Arsenal (44) avansere til 2. plass med seier søndag.