Tottenham herjet med Kings Bournemouth: Legger press på serieleder Chelsea

TOTTENHAM – BOURNEMOUTH 4–0

Tottenham rundspilte Bournemouth hjemme på White Hart Lane lørdag formiddag. Sluttresultatet ble til slutt 4–0 i favør Spurs, men det kunne blitt verre for gjestene fra sørkysten.

Tottenham rullet opp angrep på angrep fra start til slutt og var totalt overlegne.

– De vinner lekende lett, utbrøt en begeistret TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Joshua King spilte hele kampen for gjestene. Norges landslagsspiss kom til et par nesten-muligheter, men det var også beholdningen for Bournemouth.

Etter seieren ligger Tottenham fire poeng bak byrival Chelsea på tabellen. Chelsea møter Manchester United på Old Trafford søndag.

Tidlige mål

Hjemmelaget hadde ballen mye helt fra avspark og fikk store sjanser nesten med en gang.

Etter et drøyt kvarter havnet en corner hos umarkerte Mousa Dembélé. Midtbanespilleren banket inn 1–0 mellom beina til Bournemouth-forsvarer Marc Pugh.

Bare tre minutter senere var ledelsen doblet. En stygg feilpasning fra Arsenal-utleide Jack Wilshere havnet hos Eric Dier. Dier fant Harry Kane, som igjen fant Son Heung-min. Koreaneren avsluttet kontrollert bak Bournemouth-keeper Artur Boruc.

Bournemouth var frempå ved noen anledninger etter dette, uten at det ble skikkelig farlig foran Hugo Lloris i Spurs-målet.

Kane knuste håpet

Bournemouth kom tidlig ut av garderoben etter pause, noe som kan tyde på at manager Eddie Howe hadde motivert spillerne til en ekstra innsats.

Men to minutter etter hvilen var det lille håpet Bournemouth måtte ha hatt, knust. Dele Alli ga ballen til Harry Kane som skjøt sikkert forbi Boruc til 3–0.

Kane fikk nok en enorm mulighet til å score like etterpå, men denne gang reddet Bournemouths polske målvakt.

Son kunne også blitt tomålsscorer, men satte ballen i nettveggen fra skrått hold ti minutter før slutt.

I stedet var det tidsvis utskjelte Vincent Janssen som fikk sette punktum. Nederlenderen kom inn like før slutt og scoret sitt første mål fra åpent spill for Tottenham da han hamret inn 4–0 på overtid.

Mauricio Pochettinos menn opplever en stor sesong, og vant sin sjuende strake toppseriekamp for første gang siden mai 1967. Klubben tangerte også sin eldgamle rekord med tolv strake hjemmeseirer. Sist London-laget klarte det, var helt tilbake i 1919/20-sesongen, skriver NTB.