Toppoppgjøret så ut til å ende målløst. Så dukket en United-innbytter opp

Manchester United-Tottenham 1–0

– Det satt langt inne for Manchester United, men de skrudde opp trykket i andre omgang og fikk belønningen til slutt. Martial ble den avgjørende mannen, sa Brede Hangeland i TV 2-studio.

Det ble omtalt som kampen ingen av lagene hadde råd til å tape, og det så slik ut i den første omgangen. Det så lenge ut som det dog skulle bli en kamp med ingen vinnere, men Anthony Martial sikret tre poeng til de røde sju minutter før slutt.

– Det var viktig for oss. Vi spilte mot et av de beste lagene, og takket være Martial så klarte vi å score og vinne kampen, sa United-spiller Nemanja Matic ifølge BBC.

– Det var vanskelig, det kunne fort blitt uavgjort. Begge lag prøvde å vinne, men begge visste at de møtte en sterk motstander, sa United-manager José Mourinho.

– Vi skal ikke slippe inn slike mål. Vi skrudde av. Det var et skuffende mål å slippe inn, sa Tottenham-forsvarer Ben Davies.

I det kraftige regnværet i Manchester var det ingen av lagene som klarte å by opp til fest, og det hele ble et oppgjør preget av mye tut og kjør og to lag som ikke maktet å holde på ballen over lengre tid.

Temperaturen steg dog etter hvert, og spesielt Dele Alli og Ashley Young testet hverandre. Ved en situasjon sto de oppe i ansiktet på hverandre, men begge engelskmennene klarte å beherske seg.

– Har lyst til å brekke nesen hans

– Hjertet sier at han har lyst til å brekke nesen hans, mens hodet sier at han ikke vil tape kampen for laget, sa Gary Neville om Alli i studio hos Sky Sports.

Lagene gikk til pause uten å ha produsert de store målsjansene, og Tottenham merket naturligvis savnet av en hamstringskadet Harry Kane.

United så noe giftigere ut i andre akt, og både Rashford og Lukaku var farlig frempå før timen var passert på kampuret.

Martial reddet dagen

Tottenham slet offensivt, og etter timen var det slutt for Heung-Min Son, og Fernando Llorente kom inn og ga gjestene litt mer tyngde på topp.

Men det var hjemmelaget som så farligst ut, og med kvarteret igjen så hele Old Trafford ballen i mål da Romelu Lukaku på mesterlig vis fikk til en bra heading, men ballen traff stolpen og spratt ut.

Noen minutter senere skulle det dog eksplodere i Manchester.

Lukaku slo Toby Alderweireld i lufta, og stusset gjennom til innbytter Anthony Martial. Alene med Hugo Lloris fikk han til en noe svak avslutning, men ballen spratt inn bak den franske keeperen, og hjemmepublikumet kunne juble.

Tottenham prøvde å skape et trykk mot David De Gea på tampen, men lyktes ikke godt nok med det. Manchester United vant toppkampen, og det gjorde de fortjent.

United er med det to poeng bak Manchester City, før rivalene spiller litt senere lørdag.