Tom Nordlie detonerte cupbomben

SKEID-SANDEFJORD 3–0

Sandefjord har slitt tungt i sesongstarten. Onsdag ble eliteserielaget dessuten senket av en gammel kjenning.

I andre NM-runde ble det tap for Skeid, som ledes av tidligere Sandefjord-trener Tom Nordlie (56).

Skeid, som ligger på fjerdeplass i sin 2. divisjon-avdeling, tok ledelsen etter 23 minutter. Da scoret Ayoub Aleesami – broren til landslagsspiller Haitam Aleesami.

Vondt ble verre for Sandefjord da keeper Ingvar Jónsson ble utvist etter en time. Senere økte Mustafa Hassan Ahmad og Mesüt Can ledelsen for Skeid.

Sandefjord er langt fra det første eliteserielaget som sliter i cupen. Les hvilken cupbombe Arne Scheie mener er den aller største her.

Første gang i år

Dermed kunne Tom Nordlie juble for en cupbombe. Skeid er det første laget som slår et eliteserielag ut av cupen i år.

Sandefjord røk også ut i 2. runde forrige sesong – mot 3. divisjonslaget Ørn Horten. Den gangen var Lars Bohinen trener. Onsdag var det Geir Ludvig Fevang som ledet laget.

Skeid var langt fra det eneste laget fra lavere divisjoner som yppet seg onsdag. 2. divisjonslaget Brattvåg sjokkerte ved å slå ut Molde etter ekstraomganger.

Tromsø måtte også ut i ekstraomganger. Etter 119 minutter senket imidlertid Christian Landu Landu 3. divisjonslaget Senja.

I Valdres-Strømsgodset sto det 1–1 med ett kvarter igjen, før drammenserne til slutt vant 3–1.

Seieren satt også forholdsvis langt inne for Bodø/Glimt. Det sto 2–2 mot 3. divisjonslaget Harstad etter 71 minutter, men eliteserielaget vant til slutt 5–2.