Rosenborg trakk Hellands marerittmotstander

I går var det full jubel blant de 21 000 fremmøtte på Lerkendal. I dag blir det klart hvilke lag Rosenborg skal møte i gruppespillet i Europa League i høst. Tove Moe Dyrhaug representerer Rosenborg under trekningen i Monaco.

Rosenborg trekkes i seedingsgruppe 3. Rosenborg havnet i gruppe L sammen med Zenit og Real Sociedad og FK Vardar Skopje.

– Jeg håpet å unngå Zenit, og det gjorde vi ikke. Det er en tøff sportslig trekning, Zenit er det laget jeg mest ønsket å unngå fra den første puljen. Det er kanskje ikke de største publikumslagene heller, sier Pål Andrè Helland til Adresseavisen etter trekningen.

– Fullt mulig

Han håper at alle på tribunen fra i går kommer tilbake.

– Vi får ekstra krefter av dette, og vi håper at stadion blir fullt opp til disse kampene. Det er fullt mulig å ta seg videre fra denne gruppen, sier Helland.

Også Tore Reginiussen mener at Rosenborg trakk en knalltøff gruppe.

– Dette blir tøft. Det var jo ikke noen av mine favoritter, men det blir morsomt. Zenit blir beintøft, selv om det ikke er laget som klinger best. Vi er ikke så opptatt av hva slags lag vi møter, vi skal bite fra oss uansett og ta oss videre, sier RBK-stopperen.

– Kan slå ut hvem som helst

Stig Inge Bjørnebye sa etter trekningen at han aldri har vært så stolt i fotballsammenheng som i går, og mener kampen viser at Rosenborg kan slå ut hvem som helst.

– Jeg kjenner for lite til lagene vi møter til å si noe om de. Vi må ta noen steg videre og henge med på den internasjonale ligaen. Nå har vi skaffet muligheten og skal benytte den godt. Jeg synes at uansett hvilken gruppe viser opplevelsen i går at vi kan slå ut hvem som helst, sier Bjørnebye til Adresseavisen.

Uefa-cupvinnere

FK Zenit St. Petersburg har spilt i den øverste russiske divisjonen siden 1996, og har vunnet serien flere ganger. I forrige sesong kom de på en tredjeplass.

I 2008 vant de Uefa-cupen etter seier mot Rangers i finalen. DE har deltatt flere ganger i Champions League, og har tre ganger kommet til 1/16-delsfinalen, senest i sesongen 2015/2016.

Etter sju kamper leder de den øverste russiske divisjonen denne sesongen. Av kjente spillere kan Branislav Ivanovic nevnes. Han spilte for Chelsea fra 2008 til 2017.

Real Sociedad vant La Liga to ganger på begynnelsen av 80-tallet, og har også to spanske cuptriumfer. I fjor havnet de på sjetteplass i La Liga.

Finalen spilles mai i 2018 på Lyons hjemmebane i Frankrike.

Slik ble alle gruppene: (oppdateres fortløpende)

Gruppe A:

Villarreal CF

Maccabi Tel-Aviv FC

FC Astana

Slavia Praha

Gruppe B:

FC Dynamo Kiev

BSC Young Boys

Partizan

Skënderbeu

Gruppe C

SC Braga

Ludogorets

Hoffenheim

Istanbul Basaksehir

Gruppe D

AC Milan

FK Austria Wien

Rijeka

AEK Athen

Gruppe E

Lyon

Everton FC

Atalanta

Apollon Limassol

Gruppe F

FC København

Lokomotiv Moskva

Sheriff

Zlin

Gruppe G

FC Viktoria Plzen

Fotbal Club FCSB

H. Beer-Sheva

Lugano

Gruppe H

Arsenal FC

FC Bate Borisov

FC Köln

Crvena zvezda

Gruppe I

FC Salzburg

Olympique de Marseille

Vitoria SC

Konyaspor

Gruppe J

Athletic Club

Herta Berlin

Zorya

Östersund FK

Gruppe K

S. S. Lazio

Nice

Zulte Waregem

Vitesse

Gruppe L

Football Club Zenit

Real Sociedad

Rosenborg BK

FK Vardar Skopje

Adresseavisen er på plass på Scandic Lerkendal, og følger trekningen sammen med Rosenborg-spillerne. Etter trekningen får du kommentarer og reaksjoner på høstens Europa-motstandere.

En rekke resultater gikk Rosenborgs vei i gårsdagens playoff-runde, og trønderne ble derfor seedet i gruppe tre av fire mulige. Det betyr at Rosenborg får to sterke lag å bryne seg på i gruppespillet.