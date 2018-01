Hylles etter storspill og praktscoring for Manchester United: – Han er «Messi Lingard»

fotball

EVERTON - MANCHESTER UNITED 0–2

To meget vakre scoringer ga Manchester United seieren over Everton mandag kveld.

To perler fra Anthony Martial og Jesse Lingard i andre omgang sørget for United-seier etter en, relativt sett, tung periode for José Mourinhos lag.

Storklubben hadde tre strake ligakamper uten seier før møtet med Everton, men viste overbevisende form i Liverpool, spesielt etter pause.

– Det er den første kampen for året. Det var en god seier, sa en av banens beste spillere, Paul Pogba, i TV-intervjuet etter kampen.

En av spillerne som virkelig overbeviste for de rødkledde, var 25-årige Lingard.

– Lingard er en stor bonus for Manchester United. Før var han ikke en mann som startet kamper, nå spiller han hovedrollen. Vi bør gi Mourinho skryt, for han har fått frem det beste i ham. Når han står fram på den måten han gjør i dag, er han «Messi Lingard», sa TV 2-ekspert Trevor Morley etter kampen.

Ifølge TV 2 har Lingard en scoring eller en assist for hvert 77. minutt denne sesongen. Før inneværende sesong var tilsvarende tall hvert 378. minutt.

– Jeg har presset meg selv til å få så mange mål som jeg kan denne sesongen. Å spille på venstre har gitt meg lisens til å skjære innover. Vi er bare halvveis gjennom sesongen, og vi må ha vinnermentalitet, sa Lingard etter kampen.

– En av de tingene jeg liker best med Lingard er entusiasmen og at han alltid smiler. Han elsker å spille hvert minutt av hver kamp, og er en lokal gutt i tillegg, sier Morley.

Tafatte Everton

Byrival og serieleder Manchester City spilte 0–0 mot Crystal Palace nyttårsaften, slik at avstanden opp for Manchester United er på 12 poeng. City har 59 poeng på tabelltopp, United har 47 på andreplass.

Everton fikk seg et skudd for baugen etter en solid periode og blir liggende litt i ingenmannsland på tabellen, med 27 poeng på niendeplass. Sam Allardyces mannskap hadde ikke et skikkelig skudd på mål i løpet av 90 minutter.

– Vi vet hvor problemene våre ligger og vi skal forsøke å få bukt med de problemene i løpet av det kommende overgangsvinduet, sa Allardyce.

– Vi ga to mål til Manchester United, men de var bedre enn oss i dag, innrømmet den rutinerte manageren.

Full fyr etter pause

Det ble en tam førsteomgang i Liverpool. Bortelaget hadde ballen mest, men truet aldri Jordan Pickford i Everton-målet nevneverdig.

Juan Mata sørget for at andre omgang startet helt motsatt. Spanjolen bidro med to solide langskuddforsøk. Det første hadde Pickford kontroll på, men det andre gikk i stolpen bak en sjanseløs Everton-keeper.

Deretter viste Paul Pogba seg fram skikkelig. Franskmannen, som spilte meget godt på United-midtbanen, kombinerte med Jesse Lingard og kom til et farlig innlegg der Anthony Martial var kun et par centimetre unna å sette ballen i mål.

Manchester United dominerte stort i denne fasen, og det var slett ikke ufortjent da Martial curlet ballen inn i hjørnet bak Pickford fra 17 meters hold. Wayne Rooney mistet ballen for hjemmelaget og Pogba gjorde et vakkert forarbeid da han fant sin umarkerte landsmann. 1–0 til bortelaget etter en knapp times spill.

Rooney hadde en svak kamp mot gamleklubben United, og ble byttet ut etter 62 minutter.

Etter 65 minutter kunne Pogba ha økt ledelsen. Martial dro vekk Michael Keane og la inn i feltet, men Manchester Uniteds kaptein maktet ikke å få skikkelig kontakt med ballen.

Lingard-perle

Med kun 20 minutter igjen virket det som om Everton begynte å innse alvoret. De blå fikk sin største - og eneste - mulighet for dagen da tidligere Brann-flopp Oumar Niasse fikk heade upresset fra syv meter. Ballen gikk like utenfor.

Hjemmelaget holdt et visst trøkk oppe, men United var hele tiden giftige. Pickford bidro med en strålende redning på et hardt skudd fra Lingard etter 78 minutter.

To minutter etterpå hadde ikke Evertons ellers solide keeper noen mulighet til å redde skuddet fra samme mann. Lingard gikk inn i banen fra venstresiden og plasserte ballen vakkert i lengste vinkel.

Dermed var kampen avgjort, hjemmelaget mistet piffen, og det ebbet ut med sluttresultat 0–2 på Goodison Park.

Spissmangel

Den solide forestillingen av United mandag kveld sørget for at savnet av to stjernespisser ikke var merkbart.

Zlatan Ibrahimovic er ute i én måned på grunn av et trøblete kne, mens Romelu Lukaku måtte bæres av banen etter en stygg smell i hodet mot Southampton lørdag.

Belgieren vil være utilgjengelig i én uke, opplyste manager José Mourinho før Everton-kampen.

– Jeg vil si én uke. Det er ikke noe stort, bare for sikkerhets skyld. Det er ikke noe problem, sa Mourinho.