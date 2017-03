Tipset storklubb om Ødegaard – nå blir den norske fotballprofilens nye uttalelser feiltolket i Spania

Det norske A-landslaget spiller for å bevare VM-håpet i Nord-Irland søndag. Det skjer uten Martin Ødegaard, som i stedet er i U21-landslagstroppen.

Ødegaard var en viktig brikke på A-landslaget i 2015, men han har havnet lenger bak i køen de siste månedene.

I et intervju med avisen Algemeen Dagblad er imidlertid den tidligere landslagsprofilen André Bergdølmo positiv til at Ødegaard har valgt å fortsette karrièren i nederlandske Heerenveen.

– Heerenveen er den eneste klubben der han virkelig har lært noe, sier Bergdølmo i intervjuet.

Uttalelsen har vakt oppsikt i spanske medier. To av landets største sportsaviser, AS og Sport, tolket Bergdølmo dithen at han mente Ødegaard ikke lærte noe i Real Madrid. De har også brukt denne tolkningen som tittel.

– Har lært å være proff spiller

Overfor Aftenposten presiserer imidlertid Bergdølmo at sitatet ble tatt litt ut av kontekst.

– Poenget mitt var at da han spilte i Strømsgodset, ble han brukt for at han skulle selges. Han hadde mye mangler for å spille i Eliteserien, blant annet det defensive, men han fikk utviklet det offensive veldig bra. Da Real Madrid kjøpte ham, var han Norges beste offensive spiller, men han hadde ni mann som jobbet for ham defensivt, sier Bergdølmo, og fortsetter:

– Som jeg prøvde å forklare, hadde han en fantastisk treningshverdag i Castilla, men kampdimensjonen var ikke helt som for et topplag. I Heerenveen får han plutselig en konkurransesituasjon, der kampdimensjonen er helt annerledes. Nå holder det ikke bare å være god offensivt, nå må han vise hele spekteret. Jeg er helt sikker på at han får en helt annen læringskurve, nå som han må prestere på et høyt nivå hver dag.

Bergdølmo har bred kjennskap til europeisk fotball. Etter en periode i Rosenborg på slutten av 90-tallet, gikk han videre til store klubber som Ajax, Borussia Dortmund og FC København, før han vendte tilbake til norsk fotball og Strømsgodset.

Se én av Ødegaards beste involveringer i Heerenveen her:

– Ringte og anbefalte han

Bergdølmo skulle gjerne sett at Ødegaard havnet i nederlandsk fotball tidligere – direkte fra Strømsgodset. Den tidligere landslagsbacken forteller at han også gjorde et forsøk på å hjelpe en Ajax-overgang på vei.

– Jeg ringte Ajax og anbefalte ham. Jeg har ikke noe innsideinformasjon, så jeg vet ikke hvorfor han valgte Real Madrid, sier Bergdølmo.

– Var det et bra valg?

– Sett i etterkant så kunne han kanskje valgt annerledes, men du verden, å trene med verdens beste er enhver gutts drøm. Martin er fortsatt ung, han må bare stake ut sin egen kurs.

– Hvordan reagerte Ajax da du ringte om Ødegaard?

– De sa at de fulgte med på ham, og at han absolutt var et interessant prospekt. Ødegaard var jo på besøk der, men valgte noe annet.

Trente med Ronaldo

Selv har Ødegaard vært klar på at det ikke var optimalt å spille i andrelagsfotball i Madrid. Nordmannen har imidlertid flere ganger vært full av lovord om alt han lærte på treningene med førstelaget.

Blant annet snakket Ødegaard i november 2015 om hvordan det var å trene med Cristiano Ronaldo.

– Vi trener en del sammen, så jeg prøver å lære så mye som mulig av han. Det er utrolig mye å lære av en så utrolig god fotballspiller, sa Ødegaard til NTB.

– Stort press på ham

18-åringen signerte for Heerenveen i januar. Etter planen skal han spille for klubben ut 2017–18-sesongen, på lån fra Real Madrid.

Da Ødegaard signerte for Real Madrid i januar 2015, fikk overgangen massiv oppmerksomhet i norske medier. Nordmannen ble etter hvert skjermet fra mediene i den spanske hovedstaden.

Bergdølmo mener medietrykket på Ødegaard nå har avtatt.

– Kanskje det er bedre slik, for de var et stort press på ham, sier Bergdølmo til Algemeen Dagblad.

I Heerenveen har Ødegaard vist ferdigheter som kan komme U21-landslaget til gode de neste dagene. Til nå står han med ni kamper i den nederlandske toppdivisjonen, med varierende prestasjoner.

Ødegaard spilte for U21-landslaget i 1–3-tapet for Portugal fredag kveld. Tirsdag skal de i aksjon mot Russland i Marbella.