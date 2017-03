Tilskuertallene har rast, men nå håper fotballtopp på ny «gullalder»

I 2007 nådde tilskuertallene i norsk eliteserie toppen. Da var det i snitt 10.516 tilskuere på hver kamp. Siden har tallene rast nedover. De siste årene har tilskuersnittet ligger i underkant av 7000.

– Vår forventning er at vi skal få en økning i 2017, forteller administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

– Positive tiltak

Øverland var en av dem som «sto og skrek» under norsk fotballs gullalder – rent tilskuermessig. Han mener to av tiltakene norsk fotball har satt i gang med Discovery kan hjelpe med å få folk tilbake til tribunene.

– For å si det litt tabloid: Vi tar tilbake søndagen. Seks av åtte kamper går på søndag. Vi har også «derbylørdag.» Da mener vi ikke Brann – Rosenborg, men lokalderbyer som Lillestrøm – Vålerenga.

I tillegg spilles det stort sett én mandagskamp klokken 19:00.

– Disse tiltakene er for det meste positive. Vi har lenge ment at så mange som mulig av kampene bør spilles på så forutsigbare tidspunkter som mulig. Det gir folk anledning til å skape tradisjoner rundt det å gå på fotballkamp, forteller Erling Rostvåg, talsmann i Vålerengas supportergruppe, Klanen.

Unaturlig høye tall

Vålerenga er en av flere klubber som har opplevd nedgang i tilskuersnittet siden «gullalderen» rundt 2004 til 2008. I tabellen under kan du se hvordan tilskuersnittet pr. kamp i eliteserien i ti år, fra 2006 til 2016. Tallene er hentet fra norsk internasjonal fotballstatistikk.

Toppåret kom i 2007. Da var det i snitt 10.516 tilskuere på hver eneste kamp i Norges øverste divisjon. Den sesongen trakk Vålerenga i snitt 13.837 tilskuere på sine kamper. Klubben hadde riktignok det tredje høyeste tilskuersnittet forrige sesong, men da var tallet «bare» på 9074 tilskuere.

Øverland mener tallene de siste årene er av det mer naturlige slaget.

– Det var en vanvittig oppblomstring noen år. Jeg tror ikke så mange tittet på folketallet og tenkte over hva som egentlig er naturlig. I Europa har vi nest flest tilskuere på stadion med tanke på befolkningstall . Vi må ta høyde for at tilskuertallene historisk sett har vært utrolig bra.

Rostvåg i Klanen sier seg enig. Han mener årene mellom 2004 og 2008 heller var unntaket enn regelen.

– Ting kan være bedre enn de gir inntrykk av. Fjorårets tall er høyere enn fra 2003 og bakover.

Tallene gir Rostvåg noenlund rett. I 2003 lå Vålerengas tilskuersnitt på 9336, litt mer enn fjorårets sesong. Årene før det var snittet derimot vesentlig lavere enn i 2016.

– Vi må dyrke lidenskapen

– Jeg tror det begynte i 2004. Da var det nesten daglige skriverier i avisen om den flotte utviklingen i to-tre klubber som var i ferd med å utfordre Rosenborgs hegemoni. Det var trendy å gå på fotballkamp, forteller Rostvåg.

– Hvorfor er det ikke like trendy lengre?

– Vanskelig å svare på. Med unntak av Rosenborg har ingen av klubbene prestert jevnt godt. På puben og i lunsjen er man veldig opptatt av å si at nivået i norsk fotball er dårlig. Man snakker seg ned. Samtidig er tilgangen på internasjonal fotball større enn noensinne. Det kan hende norsk toppfotball er blitt utkonkurrert på et vis.

Øverland i Norsk Toppfotball tror det er for mange tilbud å konkurrere med. Også av dem som ikke er fotballrelaterte.

– Det er festivaler, det skjer noe på Grünerløkka, det skjer ting i byene og tettstedene. Du har så mange valgmuligheter. Konkurransen om oppmerksomheten er mye tettere.

Øverland forteller at norsk fotball må bli enda flinkere til å dyrke det folk er opptatt av for å holde tritt med konkurransen.

– Klubbene må by på seg selv. De må sende profilene sine ut til skoler, bidra i lokalmiljøene, besøke sykehus og åpne seg opp. Noen av dem er flinke til dette. Jeg har for eksempel opplevd hvordan Odd har snakket om mobbing på en skole. Mer av det – mer dyrking, sier Øverland.

For noen måneder siden merket han liten tro på norsk fotball. Nå låter det annerledes.

– Kommer vi tilbake på nivået med 10.000 tilskuere i snitt?

– Det tør jeg ikke mene noe om, men lite svinger så hurtig som fotball. Nå har vi plutselig en ny positivitet etter at vi fikk ny landslagssjef og at Bendtner kom. Man skal aldri si aldri. Å kunne komme langt i et EM eller VM ville nok også ha hjulpet veldig.