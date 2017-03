Til deg som ikke liker landslagsfotball: Her er storkampene som gjør at april blir en vanvittig fest

Mens noen er spente på Lars Lagerbäcks første kamp som norsk landslagssjef, klarer ikke andre å vente på at landslagspausen tar slutt. Du behøver ikke fortvile dersom Norges landslag eller kamper som Tyrkia – Finland ikke er din greie. April kommer til å gjøre det godt igjen.

Eliteserien: Kristiansund Ballklubb – Molde FK 1. april

Eliteserien 2017 sparkes i gang med et brak. På årets første «derbylørdag» møtes naboene fra Kristiansund og Molde. Førstnevnte har hatt mange fotballag, men Kristiansund Ballklubb ble etablert først i 2003.

Siden har klubben gått de mange trappetrinnene fra 3. divisjon. I år får de sin debut på øverste nivå. Kan «Uglan» sjokkere mot Molde på sesongens første dag?

På TV: Eurosport Norge 18:00.

Premier League: Liverpool – Everton 1. april

Merseyside-derbyet. Kampen om det engelskmennene (eller scouserne i dette tilfellet) kaller for «bragging rights» – retten til å skryte av at man er byens beste lag. Liverpool kjemper om Champions League-kvalifisering, mens Everton også kjemper om spill i Europa. Å hevne det bitre tapet fra den forrige kampen mot den røde erkerivalen vil hjelpe byens blå helter et godt stykke på veien. Ingen kamper har inneholdt flere røde kort enn bataljene mellom disse to lagene siden oppstarten av Premier League i 1992.

På TV: TV 2 Sport Premium 13:30.

Premier League: Arsenal – Manchester City 2. april

Begge lag har kun ligaen og FA-cupen igjen å spille for. 23. april møtes de til dyst på Wembley i FA-cupens semifinale. Før det venter imidlertid en svært viktig kamp med tanke på å havne blant topp fire. Det stormer kraftig rundt Arsène Wenger og hans menn, men de ligger bare syv poeng bak City på tredjeplass.

I tillegg har de én kamp mindre spilt. Seier her vil virkelig føre dem innen skuddhold av de blå. Pep Guardiolas menn vant motsatt oppgjør 2–1. Theo Walcott sendte Arsenal i føringen, men lynvingene Leroy Sané og Raheem Sterling sørget for at poengene ble igjen på Etihad.

På TV: TV 2 Sport Premium 17:00.

Premier League: Chelsea – Manchester City 5. april

Du rekker knapt å fordøye helgens kamper før det braker løs igjen onsdag 5. april. Ligaleder Chelsea tar imot Manchester City på Stamford Bridge, i en kamp som langt på vei kan avgjøre kampen om ligagullet. City vil nærmest være parkert med tap her. Da er det i så fall kun Tottenham som har en liten mulighet til å tukte Chelsea. Dersom Antonio Contes menn ikke skal vinne gullet, må poengtapene komme, og de må komme fort.

På TV: TV 2 Sport Premium 21:00.

La Liga: Real Madrid – Atlético Madrid 8. april

Gjestene må vinne El Derbi madrileño dersom de skal ha noen som helst mulighet til å holde følge med Barcelona og Real Madrid i kampen om ligatittelen. Disse kampene leverer stort sett alltid: Enten om det er dramatiske scoringer, røde kort eller slik som forrige oppgjør disse imellom, da Cristiano Ronaldo scoret hat trick. Få har vel heller glemt de to Champions League-finalene fra 2014 og 2016.

På TV: Viasat Fotball 16:15.

Eliteserien: Rosenborg – Molde 8. april

To av de største gullkandidatene banker sammen allerede i tredje runde av årets sesong. Det sved nok litt ekstra for moldenserne da Rosenborg sikret seriegullet da de vant 3–1 på Aker Stadion forrige sesong. Resultatet var det samme også på Lerkendal noen måneder tidligere. Molde har endt på sjette- og femteplass siden de tok sitt siste seriegull i 2014.

Denne kampen gir en god pekepinn på om de kan være med hele veien i år.

På TV: Eurosport Norge 18:00.

Champions League: Juventus – Barcelona 11. april

En skikkelig godbit fra Torino, mellom to europeiske giganter i hovedrollene. Klubbene har vunnet Champions League/Serievinnercupen syv ganger til sammen. De møttes også i finalen i 2015, som Barcelona vant 3–1. Luis Suárez sendte Barca opp i 2–1 med drøyt 20 minutter igjen å spille, før Neymar punkterte kampen på overtid. Buffon, Chiellini og Dybala mot Messi, Neymar og Suárez. Bare å glede seg med andre ord. Returoppgjør 19. april.

På TV: Foreløpig ukjent hvilken av Viasats kanaler som viser kampen 20:45.

Champions League: Bayern München – Real Madrid 12. april

200.000 fotballfans etterspør billetter til denne kampen, ifølge spanske AS. På trenerbenken sitter to tungvektere, fra to forskjellige generasjoner. Bayern-manager Carlo Ancelotti har vunnet turneringen fem ganger til sammen som spiller og trener. Det var han som ledet Real Madrid da de tok sin tiende triumf, La Decima, i 2014. Zinédine Zidane er på sin side ferskere i treneryrket. Han vant Champions League én gang som spiller da han ble matchvinner for Real Madrid med en fantastisk volley mot Bayer Leverkusen i 2002-finalen. Som kjent var han også sjef da Los Blancos vant fjorårets turnering. Returoppgjøret spilles 18. april.

På TV: Foreløpig ukjent hvilken av Viasats kanaler som viser kampen 20:45.

Premier League: Manchester United – Chelsea 16. april

I oktober fikk José Mourinho og United juling da de ble sendt hjem fra Stamford Bridge med fire baklengs i kofferten. I mars ble det også tap i FA-cupen. Denne gangen inviterer han eksen hjem på besøk i sitt nye hjem, Old Trafford. Kampen kommer midt i en travel periode for United, inneklemt mellom de to kvartfinalekampene mot Anderlecht i Europa League.

På TV: TV 2 Sport Premium.

La Liga: Real Madrid – Barcelona 23. april

El Clásico under flomlysene på Santiago Bernabéu. I manges øyne den største fotballkampen på planeten. I skrivende stund leder Real Madrid La Liga med to poeng ned til Barcelona. I tillegg har de én kamp mindre spilt, dermed en potensiell ledelse på fem poeng. Barcelona blir fort nødt til å vinne denne kampen dersom avstanden holder seg til 23. april. Å jakte mål på Bernabéu er sjelden verdens enkleste oppgave, spesielt med tanke på vertenes store kontringsstyrke og fart. Oppgjøret på Camp Nou i desember endte 1–1, etter at Sergio Ramos på utrolig vis utlignet på overtid.

På TV: 20:45 på en av Viasats kanaler.

Premier League: Manchester City – Manchester United 27. april

To erkerivaler og nok en kamp som kan bli svært viktig med tanke på kampen om topp fire. Kampprogrammet kan være i Citys favør, dersom United tar seg videre til semifinalen i Europa League. Pep Guardiola og Mourinho er ikke akkurat kjent som verdens beste venner, etter flere episoder da de var i Barcelona og Real Madrid. Vil den røde eller blå delen av Manchester gå hjem med seiersgliset om munnen?

På TV: TV 2 Sport Premium 21:00.

Premier League. Tottenham Hotspur – Arsenal 30. april

Kanonmåneden avsluttes med Nord-London-derbyet mellom Tottenham og Arsenal. Hvert år feirer Arsenal-fansen St. Totteringham’s Day dagen det er matematisk sikkert at Tottenham ikke kan ta igjen «The Gunners» på tabellen. Det kan fort hende årets feiring blir avlyst. I år ser Spurs ut til å ha en solid mulighet til å drepe feiringen, samtidig som de kan knipe Champions League foran naboen (blant flere). Toppscorer Harry Kane kan fort være tilbake til denne kampen – klar til å skyte Tottenham til deres første ligaplassering over Arsenal siden 1995.

På TV: TV 2 Sport Premium 17:30.