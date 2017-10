Tidligere norske fotballprofiler bekymret for løkkefotballen: – De mest aktive blir de beste

fotball

Aftenpostens sak i helgen om at løkkefotballen er i ferd med å bli borte, engasjerer mange. Og tidligere fotballproffer som vi har snakket med kjenner seg igjen i betraktningene om at stadig færre barn driver med uorganisert egentrening.

Dan Eggen (47) har en fortid i klubber som Celta Vigo, Alaves og Le Mans. Nå er han seksjonsleder for trenerutdanning i NFF.

– Det er farlig å si at løkkefotballen er borte, men at det var mer før kan det ikke være noen tvil om, sier Eggen.

Selv hadde han massevis av egentrening på løkka. Og det mener Eggen er en forutsetning hvis man skal opp og frem som fotballspiller.

– Egentrening og løkkefotball er viktig for å bevare gleden med det man holder på med. Unge spillere må få prøvd seg på egen hånd og styre opplegget selv av og til. Det som er helt sikkert er at alle som vil bli virkelig gode, må drive med mye egentrening. Det er man helt avhengig av dersom man skal nå langt, sier Eggen.

Håland: – Vi hadde ikke FIFA

Alf-Inge Håland (44) hadde en strålende England-karriere og spilte for Nottingham Forest, Leeds og Manchester City.

– Unge spillere må ha rikelig av begge deler: Både organisert trening og egentrening. Det samme gjelder uansett hva man holder på med. Skal man bli god til å spille gitar, kan man ikke bare gå til gitarinstruktøren. Man må klunke på den gitaren på egen hånd også, sier Håland.

Han er ikke med på at løkkefotballen er helt død.

– Her på Bryne har vi hatt en innendørshall siden 2004 som er flittig brukt. Den er åpen døgnet rundt, og unger tar med seg nistepakke og spiller der. Men trenden er nok at det er litt mindre løkkefotball enn tidligere. På min tid hadde vi ikke dataspill som FIFA og slike ting. Det økte fritidstilbudet er nok en medvirkende årsak, sier «Alfie» Håland.

– De mest aktive blir de beste. Hvis trenden er at det blir mindre løkkefotball, er det trist for fotballen, sier han.

– Må trene mer enn alle andre

Christian Kalvenes (40) var mannen som slet med spilletid i Brann, men som endte opp i Premier League med Burnley etter et vellykket opphold i Skottland.

I dag er han trener for gutter 11-laget til Bergen Nord, og han brenner virkelig for barnefotballen.

– Hvis målsettingen er å bli bedre enn alle andre, må du trene mer enn alle andre. Det holder ikke med to-tre treninger med laget i uken, sier Kalvenes.

Han er ikke overrasket over funnene i Aftenposten-artikkelen.

– Fortsatt ser jeg mange barn som er ute og spiller, men det overrasker meg ikke om det er mindre vanlig enn før. Det har jo en sammenheng med at det er et helt annet register av aktiviteter som er tilgjengelig for barn i dag, samt all den nye teknologien som er kommet, sier Kalvenes.

Selv spilte han fotball med kompiser omtrent hver dag året rundt.

Riise: – Bare trist!

Flere fotballprofiler har uttalt seg på Twitter etter oppslaget om løkkefotball.

«Dette er bare trist!!! Hovedgrunnen til at vi er milevis bak», skriver den tidligere Liverpool-stjernen John Arne Riise.

Dette er bare trist!!! Hovedgrunnen til at vi er milevis bak. https://t.co/aiPX6rhzyt — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) October 1, 2017

«Jeg hører lyden av 8–10 unger fra løkka i skauen bak huset mitt, så det er unntak. Men altfor ofte erstattes utelek med innespill», skriver fotballekspert- og tidligere topptrener Lars Tjærnås.

Også i NFF diskuteres artikkelen.

«Vi kan diskutere spillerutvikling opp og ned, men egentrening er avgjørende. Jenter og gutter må oppsøke løkka», skriver Fotballforbundets infosjef Svein Graff.