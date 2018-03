Tidligere eliteserieprofil ber om hjelp til sin kreftsyke kone - får støtte fra Dortmund-stjerne

fotball

Torsdag kveld publiserte amerikaneren et innlegg på nettsamfunnet Twitter, hvor han fortalte at hans 25 år gamle kone Melissa har blitt diagnostisert med en sjelden krefttype.

Nå ber Gatt om økonomisk hjelp for at kona skal få den nødvendige hjelpen hun trenger for å bli frisk.

I skrivende stund har det blitt donert godt over 200.000 kroner. På en side hvor man kan donere penger, skriver Gatt følgende:

«My wife and I just received news we could and would never have prepared for. My young 25 year old wife of two years has been diagnosed with a rare cancer, Thymic Carcinoma. This could not come at a worse time, I am currently unemployed trying to get myself work as a professional soccer player as I have been for the past 8 years. As of now we only know that the treatment will be to remove the cancerous tumor that is on her Thymus and address the cancer that has already spread. I just want the chance to grow old with the love of my life, have kids, watch our kids grow older and have kids. I want that for us, and we could use any help anyone is willing to offer. If you have anything to give please, I beg you, help save my wife. They believe it is aggressive and is spreading quickly. If anyone knows of a great doctor or specialist for this treatment please let us know anything will help.»

I'm raising money for Fighting Cancer, Anything helps. Click to Donate: https://t.co/Rpqtg0uUFv via @gofundme — Joshua Gatt (@JoshuaGatt) March 1, 2018

Flere amerikanske fotballprofiler har kommet med sine støtteerklæringer og ber folk hjelpe paret i den vanskelige situasjonen.

Blant dem er Dortmunds 19 år gamle supertalent Christian Pulisic. Også tidligere MFK-spiller Ben Spencer viser sin støtte på Twitter.

Fredag skriver Joshua Gatt at han er overveldet over all støtten han og kona har fått.

Vant titler med Molde

Joshua Gatt ble hentet av Ole Gunnar Solskjær til Molde før 2011-sesongen. Med sin solide hurtighet ble han et viktig våpen i MFK-laget som vant eliteserien i 2011 og 2012. I 2013 ble han også cupmester med Molde.

Sommeren 2013 begynte et tre år langt skademareritt for amerikaneren. Røket korsbånd, komplikasjoner og flere tilbakefall gjorde at han ikke kom tilbake for fullt før høsten 2016. Da spilte han seks kamper og scoret ett mål.

I 2017 returnerte han til USA og signerte for Minnesota United, men det gikk ikke lang tid før han signerte en leieavtale med MLS-konkurrenten Colorado Rapids. Siden årsskiftet har Gatt vært klubbløs.

We are overwhelmed with the love and support from everyone who has shared, liked, retweeted, donated, and thought positively for us. This is the fight of our lives, but knowing we have people behind us, believing in us, well, you guys are heroes to us. You’re saving our lives❤️ — Joshua Gatt (@JoshuaGatt) March 2, 2018