Tidligere Vålerenga-spiller avgjorde for Liverpool fire minutter på overtid

fotball

BURNLEY - LIVERPOOL 1–2

Det ble høydramatiske sluttminutter da Liverpool slo Burnley 2-1 på Turf Moor. Langt ut i overtiden stupheadet Ragnar Klavan inn seiersmålet.

Den tidligere Vålerenga-spilleren avgjorde Premier League-oppgjøret bare noen minutter etter at Jóhann Berg Gudmundsson hadde utlignet for Burnley. Også han stupte inn ballen med hodet.

Klavan satte pannebrasken på en ball fra stopperkollega Dejan Lovren. Det var estlenderens aller første nettkjenning i Liverpool-drakta.

– Det var en fantastisk avslutning på kampen. Dette er et av de tøffeste stedene å spille gjennom hele sesongen, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Burnley-fansen trodde det ene poenget var i boks da Gudmundsson ved bakerste stolpe stanget inn 1-1 i det 88. minutt. Men overraskelseslagets sterke statistikk mot topplagene skulle ikke få nok et tilskudd på lista.

– Det var frustrerende. Jeg trodde vi hadde ett poeng, men det er godt å se hvor langt vi har kommet på ett år. Vi tar imot større lag på en annen måte nå, sa Burnley-manager Sean Dyche.

Mané-rakett

Liverpool så lenge ut til å gå mot 1-0-seier i regnværet på Turf Moor. Etter én times spill fikk nemlig Sadio Mané kjempetreff. Fra ti meter føk avslutningen knallhardt i nettmaskene bak Burnley-keeper Nick Pope. I forkant ble Liverpools senegaleser servert ballen da et innlegg fra Trent Alexander-Arnold var borti en motspiller og endret retning.

Mané spilte på ingen måte en praktkamp. Han gjorde generelt lite ut av seg, men likevel kom han på scoringslista. Målet kom i en periode da Burnley var i godt slag og viste positive tendenser.

På årets første dag var ikke Liverpool på sitt beste. Og mye av forklaringen kan være at Jürgen Klopp kom med en litt reservepreget ellever. Tyskeren valgte å benke Roberto Firmino, mens stjerneduoen Philippe Coutinho og Mohamed Salah mistet kampen på grunn av skader.

God rekke

Med en rekke endringer slet Liverpool lenge med å skape store sjanser mot et som vanlig godt organisert Burnley-lag. Men kampen tok fyr den siste halvtimen, og spesielt de siste minuttene.

Liverpool har kommet seg gjennom det heftige jule- og nyttårsprogrammet med svært solide resultater. Lille julaften ble det 3-3 borte mot Arsenal, mens det ble 5-0 mot Swansea på Boxing Day og 2-1 over Leicester lille nyttårsaften. Måten seieren mot Burnley kom på smakte nok ekstra godt.

Klopps lag er uten tap på sine tolv siste Premier League-kamper. Forrige tap kom mot Tottenham 22. oktober.

Liverpool ligger på fjerdeplass med 44 poeng, mens Burnley er nummer sju med 34.

– Det var ikke fantastisk fotball, men det var en fantastisk holdning. Det var ikke mulig å spille briljant fotball i dag, men det var en åpen kamp. Vi fikk en på trynet med utligningen, men vi kom tilbake igjen. Vi har ikke gjort det for ofte denne sesongen, sa Klopp.

Mahrez-show for Leicester

Også seks andre lag har vært i aksjon i Premier League mandag. Riyad Mahrez hadde en finger med i spillet på to av målene til Leicester i 3-0-seieren mot Huddersfield i Premier League mandag. Først scoret han, så serverte han Islam Slimani. Marc Albrighton la på til 3–0 på overtid.

Ayoze Perez ble den store helten da Newcastle vant 1-0 mot Stoke på bortebane. Spanjolen ble matchvinner i det 73. minutt.

Newcastle gjør et byks på tabellen til 13.-plass med 22 poeng. Stoke faller til 16.-plass med 20 poeng, og kun to poeng skiller ned til West Ham under nedrykksstreken.

Tidligere mandag spilte Bournemouth 2–2 borte mot Brighton i sørkystderbyet. Anthony Knockaert og Glenn Murray laget Brightons mål, mens Steve Cook og Callum Wilson.

Bournemouth måtte klare seg uten Joshua King i mandagens bortekamp. Den norske landslagsspissen pådro seg i helgen en lårskade i 2-1-seieren mot Everton.

(©NTB)