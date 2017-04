Tidligere Molde-trener ferdig i dansk klubb

Morten Holmen, som trente Molde HK Elites damelag første del av sesongen, er ferdig også i danske Aalborg. Det melder flere danske medier, som viser til en pressemelding fra 1. divisjonsklubben.

Holmen kom til Molde i juli i fjor etter at han ble løst fra kontrakten i Halden, der han og klubben hadde havnet i en økonomisk konflikt. Treneren sa opp kontrakten kort tid etter at han ble ansatt i MHK og ble erstattet av Magnus Johansson i desember. Like etter ble han ansatt i danske Aalborg.

Ukjent årsak til bruddet

I pressemeldingen framstår partene tilsynelatende svært fornøyd med hverandre, men ønsker altså likevel ikke å fortsette samarbeidet. Det er ikke kjent hva som er årsaken til at kontrakten ikke forlenges.

«EH Aalborg og Morten Holmen har valgt å stoppe samarbeidet når treneravtalen utløper til sommeren. Det lyktes dessverre ikke å komme til enighet om en lengre kontrakt som det opprinnelig ble meldt om. EH Aalborg har været meget tilfreds med samarbeidet og Mortens arbeid med å bringe spillertroppen og laget et steg videre i kampen om flere seire i 1. divisjon. Vi vil gjerne takke Morten for sitt store engasjement og profesjonelle tilgang. Vi ønsker ham alt mulig godt i fremtiden», skriver klubben.

Trener Danmarks beach-landslag

«Jeg har, etter mange overveielser og helt uten den store dramatikk, valgt å slutte i EH Aalborg til sommeren. Jeg har hatt en riktig god tid i klubben og har bare gode ting at si om klubben, alle omkring laget, spillere og ikke minst EH Aalborg Support, som alle har arbeidet hardt de siste 4 måneder, for at vi sammen kunne nå målet om at EH Aalborg også spiller 1. divisjon 2017-2018. Jeg ønsker alle i og omkring klubben hell og lykke på veien mot nye store mål i fremtiden», uttaler Holmen.

I februar gjorde han også comeback som trener for det danske damelaget i strandhåndball.