Tidligere Molde-spiller ferdig i Kina - kan bli klar for ny klubb i dag

Daniel Chima Chukwu er ferdig i kinesisk fotball. Ifølge polske medier kan nigerianeren bli presentert som Legia Warszawa-spiller onsdag. Spekulasjonene har versert på ulike nettsteder de siste dagene.

– Etter det vi vet kommer Chima til Warszawa onsdag, sier Jacek Stańczyk, som er journalist i WP SportoweFakty.

Går gratis fra kinesisk klubb

Chima ble solgt fra Molde til Shanghai Shenxin FC i januar 2015. Kontrakten var i utgangspunktet på fire år, men både klubben og angriperen kunne avslutte avtalen etter to år. Det er denne klausulen han benytter seg av når han nå drar til Polen som Bosman-spiller.

Daniel Chima Chukwu storspilte mot Legia Warszawa i Moldes kvalifiseringskamper til Champions League i 2013. Han scoret i 1–1-kampen på hjemmebane og var også god i bortekampen som endte 0–0.

– Chima huskes godt etter disse to kampene, han ga virkelig Legia-forsvarerne en tøff jobb. Supporterne satte pris på dette og det var mange som mente klubben burde kjøpe Molde-spilleren. Den gangen ble han sannsynligvis for dyr, men nå ser det ut til at klubben lykkes i å hente Chima, sier Stańczyk.

Imponerte Legia-ledelsen i Champions League-kvalik

Chima kan bli Legia-spiller fordi en annen Molde-kjenning skal være på vei bort fra klubben: Spissen Aleksandar Prijović. Sveitseren var på prøvespill med MFK i Marbella i mars 2013, men fikk ikke kontraktstilbud. I stedet endte han i Tromsø, før veien gikk videre til Djurgården og Boluspor.

– Legia trenger en ny angriper. Den beste spissen, Nemanja Nikolić, ble nylig solgt til Chicago Fire. I tillegg ønsker Aleksandar Prijović å forlate Polen, han har fått et tilbud fra en kinesisk klubb, sier Stańczyk.

Fotballjournalisten slår fast at forventningene til Chima er svært store i Polen.

– Det blir et stort press på Chima hvis han signerer. Han har et veldig godt navn her. Men Legia er den største klubben og supporterne stiller store krav til spillernes prestasjoner, sier Jacek Stańczyk.

Møte med Solskjær i september

Daniel Chima Chukwu er ønsket i Molde Fotballklubb dersom han vil returnere til gamleklubben seinere i karrièren. I september i fjor var nigerianeren i samtaler med både Ole Gunnar Solskjær og representanter for klubbens ledelse.

– Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker Chima tilbake en gang og han har alltid uttrykt at han trivdes her og gjerne vil spille for Molde igjen. Så får vi se når det blir. Chima er en type jeg gjerne ser på laget mitt, sa Solskjær til Rbnett for fire måneder siden. Nå ser det altså ut til at 25-åringen havner i Polen.

Daniel Chima Chukwu kom gratis til Molde etter at Lyn gikk konkurs sommeren 2010. Han ble seriemester i 2011, 2012 og 2014 og cupmester i 2013 og 2014.