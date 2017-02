Tidligere Molde-keeper om landsmannen: - Lagerbäck er rett mann

Eddie Gustafsson var keeper i Molde, Hamkam og Lyn på starten av 2000-tallet. I samme periode spilte han 10 A-landskamper for Sverige under Lars lagerbäck. Han ble svært overrasket over nyheten om at svensken er ansatt som ny sjef for Norge.

– Ja, dette hadde jeg ikke trodd. Det er jo en liten «bombe». Men dette må være bra for norsk fotball, sier Gustafsson til Rbnett.

– Hva gjør Lagerbäck til en god fotballtrener?

– Han er en stor taktiker som jobber mye med organisering av laget. Han er veldig god til å sette sammen lagdelene og få dem til å fungere sammen. Det er lagspillet som er viktig, ikke enkelte stjerner. Derfor kan han gi det norske landslaget en sterk defensiv struktur. Hvordan han vil at de skal framstå offensivt avhenger litt av kreativiteten blant spillerne som skal være med.

– Tror du Lagerbäck kan ta Norge til internasjonale sluttspill?

– Ja, han er absolutt rett mann. «Lasse» har jo bevist flere ganger at han kan evnen til å komme til EM eller VM. Han vet også hva som kreves for å prestere hvis man kvalifiserer seg. Han har gjort mye bra med Sverige og Island, jeg er sikker på at han kan løfte det norske landslaget, også, sier Gustafsson.

Han har trent og spilt under Lars Lagerbäck en rekke ganger både på bylag, aldersbestemte landslag og A-landslaget.

– Han er veldig kunnskapsrik og dyktig i alt han gjør. I tillegg er han veldig fin og lugn som person. Jeg har bare positive ting å si om Lars som trener og menneske, sier Eddie Gustafsson, som debuterte for Sveriges A-landslag i en privatkamp mot Norge i spanske La Manga i 2000. Den siste kom i 2008.

Målvakten spilte for Red Bull Salzburg fra 2009 til 2014 da en skade satte stopper for karrieren. Siden har Gustafsson jobbet som keepertrener i klubben, og onsdag kom U18-laget tilbake fra en turnering i Quatar der Real Madrid og PSG var blant motstanderne.

Gustafsson følger litt ekstra med tidligere Molde-spiller Fredrik Gulbrandsen, som kjemper for å komme inn på førstelaget etter overgangen i fjor sommer.

– Vi spiller en spesiell taktisk fotball der alle har sin faste rolle i presset. Det tar alltid litt tid for nye spillere å komme inn i systemet. Men Fredrik gjør det bra og har allerede fått en del sjanser. Jeg har snakket med ham flere ganger og det virker som han trives godt. Han har mange kvaliteter og jeg tror han kommer til å ta en plass i laget etter hvert, sier Eddie Gustafsson til Rbnett.