Tidligere Kristiansund-spiller Kamer Qaka har skrevet under for den rumenske toppklubben CSM Politehnica Iasi.

Det skriver han på Instagram mandag.

– Veldig glad for å ha skrevet under for CSM Politehnica, skriver Qaka.

Nylig ble 22-åringen enig med Kristiansund om å terminere kontrakten der. Qaka har tidligere vært innom klubber som Sarpsborg og Hønefoss.

(NTB)