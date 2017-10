Tarik Elyounoussi nesten matchvinner på overtid mot spansk storlag

fotball

Tarik Elyounoussi fikk noen minutter som innbytter da Qarabag klarte sterke 0-0 hjemme mot Atlético Madrid i mesterligaen.

For Atlético ser situasjonen i gruppe C ikke spesielt lys ut etter den målløse kampen. Det spanske storlaget har kun tatt to poeng på tre kamper i europacupen.

Chelsea (seks poeng) og Roma (fire) møtes senere onsdag kveld. For Atlético vil det i verste fall skille fire poeng opp til annenplassen etter tredje runde.

Atlético var klar favoritt i bortekampen i Aserbajdsjan, men var ikke overlegen i banespillet. Mål ble det heller ikke for gjestene, selv om de spilte med én mann i overtall det siste kvarteret. Dino Ndlovu ble nemlig utvist for sitt andre gule kort.

- I første omgang hadde vi sjanser. I andre prøvde vi, men vi klarte bare ikke å score. Dette er et tøft sted å komme til, og vi klarte ikke å finne åpninger, sa Atlético-kaptein Gabi til UEFAs reporter, før han innrømmet:

- Vi må vinne de tre kampene vi har igjen.

Tarik Elyounoussi ble byttet inn for Míchel seks minutter før slutt. Han fikk en brukbar scoringssjanse i det 90. minuttet, men traff ikke mål.

Nordmannen har måttet nøye seg med innhopp i alle Qarabags mesterligakamper. De to forrige har for øvrig endt med 0-6-tap mot Chelsea og 1-2-tap mot Roma. Poenget mot Atlético var Qarabags første i mesterligaen noensinne.