Tapre Ranheim tapte knepent i Sogndal

fotball

SOGNDAL - RANHEIM 1–0:

Ranheim spilte en meget solid førsteomgang i Sogndal, men må innse at jakten på opprykk til Eliteserien fikk seg en solid trøkk onsdag kveld.

For Ole Martin Rindarøys scoring etter drøye 50 minutter ble kampens eneste på Fosshaugane, og dermed må Ranheim vinne i Trondheim på lørdag om byen skal få to lag i den øverste ligaen neste sesong.

Offensive Ranheim

Ranheim meldte på forhånd at de dro til Sogndal for å angripe, og det var ingenting som tydet på at de tok munnen for full.

Det var nemlig bortelaget som førte kampen den første halve omgangen, og selv om det ikke ble de største målsjansene, kom Ranheim til ok sjanse for Mads Reginiussen - i tillegg til gode skuddmuligheter fra distanse ved flere anledninger.

Bakover var det pottetett, og eliteserielaget fra vest maktet ikke skape det grann.

I stedet var det Ranheim som tidvis så ut til å ha Fosshaugane som hjemmebane. Det var høyere tempo, større trøkk og med løpsvilje hos de blå, og Eirik Bakkes menn ble liggende overraskende lavt.

Men seks minutter før pause var Sogndal nær ved å ta ledelsen. Bendik Bye fikk ballen servert på sølvfat på åtte meter, men ble for stresset da han skulle avslutte. Heldigvis for Ranheim traff han dårlig, og Ranheim slapp med skrekken.

Dermed gikk lagene til pause med 0-0.

Hjemmelaget løftet seg

Det så ut til at Sogndal-spillerne i pausen hadde fått klar beskjed av trener Eirik Bakke om å skjerpe seg, for hvittrøyene forsøkte å presse Ranheim vesentlig høyere i banen i de første minuttene etter hvilen.

Og etter sju minutter lå den i kassen.

Sogndal vant ballen midt på Ranheims halvdel, og Martin Ramsland tok med seg ballen inn i boksen. Der fikk han både Christian Eggen Rismark og flere andre Ranheim-spillere rundt seg, men tok ballen med seg på tvers og la til en umarkert Ole Martin Rindarøy. Han skar inn fra venstre, og plasserte ballen i hjørnet nede til venstre for Ranheim-keeper Even Barli.

Det må ha føltes litt urettferdig for Kristoffer Løkberg & Co, som ikke maktet å sette Sogndal under trøkk i minuttene etter.

I stedet kunne dommer Tom Harald Hagen fort ha blåst straffe til hjemmelaget da Aslak Fonn Witry tok tak i armen på Martin Ramsland, som gikk i bakken, halvveis i den andre omgangen. Men han avviste ropene fra Sogndal-supporterne.

Stopper-kombinasjon

Så kom endelig muligheten. Ranheim fikk frispark midt på Sogndals halvdel, og frisparket ble slått retning skallen til Christian Eggen Rismark. Han headet ballen tilbake i feltet til stopperkollega Daniel Kvande, som på en slags volley satte ballen til side for mål fra en meget god posisjon.

Det var Ranheims desidert største mulighet til da i kampen.

Mot slutten forsøkte bortelaget å sette Sogndal under press, uten å få til et vedvarende trøkk. Det var noen spredte rop om straffespark da Kim Ove Riksvold skjøt ballen opp i armen på Eirik Schulze, uten at det ble blåst.

Dermed endte det med 1–0 til Sogndal, og Ranheim er avhengig av seier hjemme lørdag for å kunne rykke opp til Eliteserien.