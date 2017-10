Tallknuserne fire runder før slutt: Disse rykker ned, og disse får medalje

fotball

Det vil si: «Alle» er enige om at Rosenborg tar seriegull. Det kan de sikre med seier mot Stabæk i helgen. Norsk Regnesentral konkluderer med at det er 99,9 prosent sikkert at Rosenborg blir seriemester.

Ferdig med den, altså. Medaljekampen bak RBK er fortsatt vidåpen, og det er dessuten viktig å bli minst nummer fire siden dette kan gi europacupspill neste sesong.

Slik beregner regnesentralen sjansen for topp 3-plassering, og det er lite hyggelig lesning hvis du er Brann-supporter:

Rosenborg 100 prosent

Molde 94,5 prosent

Sarpsborg 08 74,8 prosent

Strømsgodset 13,9 prosent

Brann 11 prosent

Haugesund 4,5 prosent

Nedrykk er blytungt, det vet alle som har opplevd det. Like sikkert som at RBK blir seriemester, er det at Viking rykker ned (99,9 prosent).

Ellers sier nedrykksprognosen til regnesentralen dette:

Aalesund rykker direkte ned med 60 prosent sannsynlighet

Tromsø 18,1 prosent

Sogndal 16,2 prosent

Kristiansund 3,1 prosent

Lillestrøm 2,3 prosent

Hvem tror DU rykker ned?

Laget som ender tredje sist i Eliteserien skal ut i kvalifisering. Slik er sannsynligheten for at lagene ender på kvalik:

Tromsø 30,1 prosent

Sogndal 26,8 prosent

Aalesund 22,7 prosent

Kristiansund 11 prosent

Lillestrøm 6,6 prosent

Om beregningen:

Norsk Regnesentral har regnet ut sannsynligheten ved å spille de gjenværende kampene 50.000 ganger på en datamaskin og beregnet 50.000 tilsvarende tabeller. Deretter har de talt opp hvor mange ganger Rosenborg kommer på førsteplass, annenplass og så videre. Dette gir sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag. Det samme er gjort for enkeltkamper.

For å forklare datamaskinen hvordan den skal spille de 50.000 kampene, har de laget en statistisk modell for utfallet av en fotballkamp mellom to lag. I denne modellen har hvert lag et styrketall. Modellen tar også hensyn til en hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling. Den relative hjemmebanefordelen er den samme for alle lag.