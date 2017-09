TV-striden kan bli løst neste uke – ellers blir det oppvask i retten

fotball

Neste uke skal partene prøve å løse flokene i den betente striden som handler om å vise scoringer fra den norske Eliteserien.

TV 2 mener at de har nyhetsretten på sin side når de viser målene i sitt FotballXtra, mens Fotball Media mener at dette er eksklusive rettigheter for Discovery som har betalt i dyre dommer.

Fotball Media kan leve med at TV 2 viser scoringer og høydepunkter etter runden, men ikke underveis.

– Det planlagte møtet er en vanlig del av forberedelsen i en rettsprosess. Utover det har vi ingen kommentarer, sier Tomas Myrbostad, juridisk direktør i TV 2, til Bergens Tidende.

– Gjenstår å se

Knut Kristvang er daglig leder i Fotball Media. Han svarer slik på muligheten for at partene kan komme til enighet nå, og dermed unngå en rettssak.

– Det gjenstår å se, sier Kristvang.

Blir ikke partene enige, venter en full rettsrunde. Det håper man helst å unngå.

– Fotball har alltid vært viktig for TV 2, og vi ønsker et tett og godt samarbeidsforhold til fotballens organisasjoner. Samtidig må vi hegne om vår redaksjonelle uavhengighet og nyhetsretten. At vi nå er saksøkt endrer ikke på noe av dette, men vi håper selvsagt at tvisten kan løses uten at vi må igjennom en rettssak, uttalte Myrbostad i TV 2 til NTB i slutten av august.

Punget ut 2,4 milliarder kroner

Før påske stevnet Fotball Media (eid av Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund) TV 2 for bruken av levende bilder i programmet FotballXtra.

Fotball Media liker svært dårlig at TV 2 viser målene underveis i sendingene sine. De mener at dette er rettighetsbelagt, etter at Discovery-gruppen punget ut 2,4 milliarder kroner for de norske fotballrettighetene i perioden 2017–2022.

TV 2 mener at de har dekning for sin praksis og henviser til den såkalte nyhetsretten. Fotball Media på sin side mener at TV 2 har tatt det altfor langt, blant annet ved å legge inn sportsnyhetssendinger hvert 20. minutt der scoringene er blitt vist.

– Utspekulert, sa Kristvang i Fotball Media.