TV-seerne blir snytt for Premier League-gigantene

Både Arsenal, Chelsea, Liverpool og Manchester City skal i aksjon i Premier League onsdag kveld.

TV 2 viser imidlertid ingen av de kampene direkte. De sender bunnoppgjøret mellom Everton – West Ham. Alle de andre kampene går i opptak seinere på kvelden.

VG har snakket med kanalens fotballsjef Eystein Thue.

– Vi får en del henvendelser og kritikk for dette. Det er helt naturlig. Kampfordelingsprinsippene er kompliserte og vi forventer ikke at alle våre seere skal kjenne til detaljene. Men vi styrer kun kamputvelgelse lørdag klokka 16. På øvrige kampdager er vi prisgitt hva som velges som TV-kamper i England, sier han til avisen.

Annerledes forrige sesong

TV 2 betalte i oktober 2015 1,6 milliarder kroner for tv-rettighetene til Premier League for for sesongene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.

I England er det rettighetshaverne Sky Sports og BT Sport som har valgt ut hvilken kamp som skal sendes onsdag.

På grunn av nye retningslinjer, der hver klubb har et minimums- og maksimumsantall tv-kamper per sesong, velger de noen ganger å prioritere annerledes.

– Endringen ble innført da inneværende rettighetsperiode trådte i kraft i august 2016. Forrige sesong var nok kampvalgene i England mer i tråd med forventningene her i Norge. Derfor ble det ikke så mange reaksjoner som vi opplever nå, sier Thue til VG.

Tirsdag kveld er Watford-Manchester United hovedkampen på TV 2 Sport Premium.