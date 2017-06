TV-ekspertene konkluderte for en måned siden. Nå har situasjonen endret seg: – Det er overraskende

Rosenborg var storfavoritter til å vinne Eliteserien før sesongen. Etter sju serierunder var avstanden til nummer to hele seks poeng.

– De kommer til å spasere seg inn til gull i år også, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i begynnelsen av mai.

Også Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal avfeide all videre spenning i gullkampen. Men nå, etter 11 spilte runder, er det bare ett poeng som skiller Rosenborg og Brann. Ned til Molde på 7. plass er det bare fem poeng. Og ned til Lillestrøm på nest sisteplass skiller det kun elleve poeng.

– Det er overraskende. Ikke at det er tett bak Rosenborg, men at det er så tett mellom Rosenborg og de andre lagene, sier Kjetil Rekdal.

– Jeg er overrasket over at Rosenborg er så svake, sier Jesper Mathisen.

Har ikke endret mening

Det er likevel ikke slik at ekspertene legger seg paddeflate. Begge tror at Rosenborg kommer til å vinne Eliteserien i år også.

– Rosenborg har prestert på 80 prosent. Var det noen av de andre lagene som skulle ha gått forbi dem, måtte det ha skjedd nå. Jeg håper selvsagt at det blir jevnt fremover for spenningen sin del, men RBK har spilt på tredjegir. De kommer til å prestere bedre og spasere inn til nytt seriegull, spår Mathisen.

– Jeg tror fortsatt at Rosenborg vinner Eliteserien, bare ikke så overlegent. De vant mange kamper uten å imponere, og da er det lett for at man lurer seg selv. De har trengt å bli utfordret, og det ble de i forrige kamp mot Vålerenga, sier Rekdal.

Heller ikke Norsk Tipping har tro på noen sensasjon. Rosenborg gir 1,55 i odds på gull. Brann-gull gis 7 i odds – setter du en tusenlapp på det kan man altså få 7000 kroner igjen. Deretter følger Odd og Sarpsborg med 8 i odds.

På den ene siden er Rekdal glad for at det er jevnt i Eliteserien. Samtidig er han redd for at det sier noe om kvaliteten.

– Det er litt både òg. Vi skulle gjerne hatt to-tre lag som var stabilt gode hele tiden. Men det er slik det er blitt i norsk fotball: Det svinger voldsomt fra år til år. Samtidig er det positivt at mange lag føler at de har en sjanse, sier Eurosport-eksperten.

– Brann og Sarpsborg nærmest

Jesper Mathisen er glad for at per i dag er spenning og dramatikk også i toppen av norsk fotball. Men han tror at det er et svakhetstegn at det er så jevnt.

Helgens 12. runde LØRDAG : Tromsø – Vålerenga 15.30, Stabæk–Lillestrøm 18.00. SØNDAG (18.00): Rosenborg–Strømsgodset, Sarpsborg–Molde, Sogndal–Sandefjord, Viking–Kristiansund, Aalesund–Haugesund, Odd–Brann 20.00.

–De norske lagene skal snart ut og forsøke å kvalifisere seg til Europa. Der bør Rosenborg ha muligheten til å greie et gruppespill i Europaligaen, men ellers kan vi igjen se at norske lag ryker ut for klubber som vi aldri har hørt om eller knapt sett på Langoddsen, sier Mathisen.

– Hvilket lag er nærmest til å utfordre Rosenborg i år?

– Moldes toppnivå er det beste jeg har sett, men de er for ustabile. Brann har det beste stopperparet i Eliteserien og det mest solide laget kollektivt. De scorer også flest mål. Så har du Sarpsborg, som har størst bredde i stallen. Brann og Sarpsborg er nok de lagene som ligger best an til å utfordre Rosenborg, tror Jesper Mathisen.