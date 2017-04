TV 2-sending vekker harme: – Det er utspekulert

«Velkommen til sportsnyhetene», sa Davy Wathne.

Dette har norske TV-seere blitt godt vant til. Men da TV 2-profilen sa ordene klokken 18.20 søndag, kan det ha vært starten på en rettslig konflikt i TV-Norge.

Før årets sesong betalte nemlig Discovery-gruppen 2,4 milliarder kroner for å få sende Eliteserien og 1. divisjon frem til 2022. Det er selskapet Fotball Media som forvalter disse rettighetene for Norges Fotballforbund (NFF).

I et intervju med Bergens Tidende i mars advarte daglig leder i Fotball Media Knut Kristvang TV 2, om at dersom kanalen la ut klipp fra eliteseriekampene underveis i FotballXtra, ville det komme reaksjoner.

Søndag skjedde nettopp dette, men TV 2 gjorde det på en finurlig måte. FotballXtra ble avbrutt hver halvtime av en nyhetssending som viste de siste scoringene fra Eliteserien.

– Det er utspekulert

Dermed fikk TV 2 Zebra-seerne servert Eliteserie-bilder 17.50, 18.20, 18.50 og 19.20, selv om kanalen ikke har rettighetene. Kanalen mener den såkalte nyhetsretten gir dem mulighet til dette.

I paragraf 45a i Åndsverksloven heter det nemlig at TV-kanaler vederlagsfritt kan «sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten som et annet fjernsynsselsskap har eksklusive rettigheter til å sende fra».

Det hersker imidlertid uenighet om hvorvidt TV 2 tolker regelverket riktig. Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt. NRK har tidligere fått kritikk for å vise Eliteserie-klipp i Sportsrevyen.

TV 2s gjennomføring søndag tar konflikten til nye høyder. Hjemme i stua fulgte Knut Kristvang, daglig leder i Fotball Media, spent med på FotballXtra. Nå reagerer han sterkt.

– Jeg synes det er en utspekulert måte å gjøre det på. Her mener jeg TV 2 strekker forståelsen av nyhetsdirektivet for langt, sier Kristvang til Aftenposten.

– De utnytter et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre nyhetsformidlere tilgang til å dekke begivenheter med allmenn interesse i ordinære nyhetssendinger, kun med det formål å få mer innhold til sine seere i sitt studioprogram som bare sendes søndag når det er norsk fotball. Det blir helt feil slik vi ser det, fortsetter Kristvang.

Sportsdirektør i Discovery/Eurosport Jan-Erik Aalbu har ikke besvart Aftenpostens henvendelser søndag ettermiddag.

– Det er det beste for seerne

Nyhetsredaktør i TV 2 Jan Ove Årsæther mener kanalen har sitt på det tørre. Han forklarer nyhetssendingene på tidspunkter som 18.20 slik:

– Fordi det er det beste for seerne. Nyhetsretten er en rett til å vise det viktigste som skjer i sportsverdenen. Hensynet til seerne er selve motivasjonen bak denne retten, skriver Årsæther i en tekstmelding til Aftenposten.

– Knut Kristvang kaller praksisen deres for utspekulert. Hva er din kommentar til det?

– NFF må gjerne mene at det er utspekulert. I TV 2 har vi kanaler som viser nyheter hele døgnet, og for oss er dette hel naturlig og helt i tråd med regelverket.

Her er delen av Ånsverkslovens paragraf 45a som er bakgrunn for konflikten: (...) Et fjernsynsselskap som er etablert innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde [kan] i sine generelle nyhetssendinger, vederlagsfritt sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten som et annet fjernsynsselskap har eksklusive rettigheter til å sende fra. Korte utdrag fra slik begivenhet skal ikke være lengre enn det nyhetsformålet tilsier, og kan uansett ikke overstige 90 sekunder. Utdrag kan bare gjengis så lenge begivenheten har nyhetsinteresse. (...).

– De bare snur kameraet

Like før 18.20 varslet Davy Wathne reklamepause i FotballXtra. Noen minutter senere dukket han opp i en nyhetssending. Der ble blant annet to scoringer fra Stabæk-spiller Ohi Omoijuanfo vist, kun minutter etter at Eurosport viste scoringene. I nyhetssendingen var det også klipp fra Lillestrøm-Sandefjord-kampen tidligere på dagen, samt fra sykkelrittet Flandern Rundt, som TV 2 har rettigheter til.

– De avbryter FotballXtra hver halvtime for en nyhetssending, med samme programleder, og hvor hovedinnholdet er scoringene fra Eliteserien som spilles samtidig. De bare snur kameraet, for å si det på den måten. Det er utspekulert, sier Kristvang.

– Men har ikke TV 2 rett til å selv bestemme når de skal ha nyhetssendinger?

– Jo, TV 2 bestemmer selvfølgelig det selv. Men det er tydelig at de gjør det nå for å styrke FotballXtra, som ikke er en nyhetssending.

Har engasjert advokater

Knut Kristvang forteller at Fotball Media tok grep allerede for noen uker siden, da ryktene om TV 2s løsning ble tema i mediene. På det tidspunktet engasjerte selskapet advokater til å jobbe med saken.

– I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette. Tolkningen TV 2 gjør her, er ganske unik, og er definitivt ikke bra for de som har ekslusive visningsrettigheter og klubbene som arrangerer kampene, sier Kristvang.

– Er dere trygge på at dere i TV 2 har loven i ryggen, Årsæther?

– Jeg vil bare ønske NFF lykke til med å stoppe nyhetssendinger. De mente det samme om Sportsrevyen i sin tid. Sist jeg sjekket levde revyen i beste velgående.

Dermed er NFF, representert av Fotball Media, og TV 2 fortsatt totalt uenige i saken. Konflikten kan nå ende i retten. I mellomtiden durer TV 2s FotballXtra-sendinger videre. Neste søndag har Davy Wathne & Co. sendestart 17.30 på TV 2 Zebra.