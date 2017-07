Tromsø innkaller til pressekonferanse – presenterer ny trener

Som iTromsø tirsdag kveld avslørte ansetter Tromsø Idrettslag Simo Valakari som ny trener i klubben ut sesongen.

Finnen kommer senest fra jobben som finsk landslagstrener og tar over TIL ut sesongen etter at Bård Flovik ble avsatt i slutten av juni.

TIL ved sportssjef Johansen sendte onsdag formiddag ut følgende pressemelding der de bekreftet ansettelsen av den 44 år gamle finlenderen.

– Tromsø IL og finske Simo Valakari signerte tirsdag kveld en kontrakt for resten av sesongen 2017. Klubben har en opsjon på forlengelse av kontrakten på to ekstra år utover 2017. Valakari kommer fra jobben som assistenttrener for det finske landslaget. Han har før det vært trener i den finske klubben SJK gjennom opprykk til finsk eliteserie med påfølgende sølv, gull, og i sin siste sesong bronse, der SJK vant den finske cupen i tillegg, skriver TIL.

– Tromsø IL inviterer pressen til å møte Simo Valakari på Alfheim (kantina) onsdag 11. juli kl. 11.00. Valakari tar over hovedtreneransvaret når laget møtes igjen etter sommerpausen den 27 juli. Truls Jenssen vil sammen med resten av trenerteamet lede laget i kampen mot Sandefjord førstkommende søndag, skriver TIL videre i pressemeldingen.

Pressekonferansen sendes direkte på itromso.no.