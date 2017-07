Svensk storavis beklager oppslag om norsk fotballprofil: – Det er veldig sårende, for det er helt, helt feil

Magnus Wolff Eikrem (26) briljerte for Malmö FF i 2016 – og ble kåret til Allsvenskans beste spiller. I år går imidlertid midtbanespillerens karrière i nedoverbakke.

Under klubbens nye trener Magnus Pehrsson har Eikrem vært ute i kulden. I juni skrev den svenske avisen Aftonbladet at 26-åringen nektet å spille flere kamper for klubben.

Onsdag ble imidlertid Eikrem byttet inn i Champions League-kvalifiseringskampen mot Vardar Skopje. Og etter å ha bidratt med en målgivende pasning i 1–1-kampen, benyttet 26-åringen muligheten til å rette skyts mot anklagene fra Aftonbladet.

– Du ser at jeg fortsatt spiller i Malmö. Det er veldig sårende å lese om, for det er helt, helt feil. Det er utrolig synd at en journalist får skrive noe sånn, sier Eikrem til Fotbollskanalen .

Boikotter

Ifølge Malmö slet Eikrem med en fotskade i juni. Men Aftonbladet hevdet altså at det lå mer bak at nordmannen ikke spilte for klubben.

Malmö-trener Pehrsson gikk umiddelbart ut og avkreftet at Eikrem streiket.

I en ny artikkel lørdag beklager avisen oppslaget. De skriver også at Eikrem nå nekter å la seg intervjue av Aftonbladet.

Pehrsson var godt fornøyd med Eikrems spill mot Vardar. Han åpner dessuten for at nordmannen kan få spille i lørdagens seriekamp mot Sirius.

– Det han gjorde sist var veldig positivt. Han har ikke spilt på lenge og hadde skadeproblemer da han kom tilbake. Innhoppet mot Vardar var en perfekt start for ham. Han er høyaktuell til å få spilletid i morgen og til og med få starte, sier Pehrsson.

Roste fansen

I juni skrev Romsdals Budstikke at Ole Gunnar Solskjær hadde jobbet med å hente Eikrem tilbake til Molde, men at midtbanespilleren hadde takket nei. Eikrem skal heller være innstilt på å fortsette karrièren i utlandet.

Nå spørs det om 26-åringen til og med kan ha en fremtid i Malmö likevel.

Lørdag får han trolig spille på Malmös storstue Swedbank stadion igjen. Etter kampen mot Vardar gjorde Eikrem det klart at han setter pris på hjemmepublikumet.

– Da jeg kom inn i dag, fikk jeg veldig mye støtte fra fansen. Jeg fikk ståpels på ryggen, sa Eikrem.

