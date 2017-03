Svensk avis hevder Zlatan skriver under på ny United-kontrakt

Det skriver avisen søndag.

Ibrahimovic, som kom gratis til United fra franske Paris Saint-Germain i fjor, har en kontrakt som utløper til sommeren. Han har foreløpig ikke utløst klausulen som forlenger avtalen med ytterligere ett år, men Expressen mener å vite at stjernespissen kommer til å gjøre nettopp dette.

– Zlatan kommer til å skrive under på minst ett år til med United, ifølge Expressens kilder. Han ønsker en kontrakt på to år. Men han vil samtidig ha garantier fra United om at klubben kommer til å satse stort på å vinne Premier League neste sesong, hevder avisen.

– Jeg er fornøyd her, men vi får se hva som skjer, er alt Ibrahimovic har sagt om framtiden sin.

Han har blitt koblet til både Los Angeles Galaxy og klubber i Kina den siste tiden.

Søndag spiller United mot Middlesbrough i serien, men uten Ibrahimovic. Han soner fortsatt karantene etter å ha gitt Bournemouth-spilleren Tyrone Mings en albue i hodet i en seriekamp nylig.

Ibrahimovic har foreløpig scoret 15 seriemål for "de røde djevlene" denne sesongen.

