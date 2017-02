Svendsen i storform i favorittposisjonen: – Jeg har savnet det

DUBAI (Rbnett): Svendsen banket inn to scoringer mot Häcken i MFKs første treningskamp under oppholdet i Dubai. Særlig spissens første scoring var av det flotte slaget. Fra like utenfor 16-meteren la han ballen enkelt i det lengste hjørnet.

– Det var godt for både meg og laget. Vi fikk jobbet med det vi har fokusert på, og vi spilte en god kamp. Jeg fikk også spille spiss igjen, noe som var veldig artig, sier Svendsen til Rbnett.

Trives best som spiss

For det er på spissplass han trives aller best. Men Ole Gunnar Solskjær har ofte satt Svendsen på kanten, ettersom konkurransen om spissplassene har vært knallhard. I år skal laget imidlertid spille med to spisser, og Svendsen håper det skal gi rom for mye spilletid på en av spissplassene.

– Jeg har savnet det å spille spiss. Det er der jeg føler at jeg er best, og at det er der jeg får utnyttet egenskapene mine på en best mulig måte, sier 19-åringen.

Sammen med Ottar Magnus Karlsson utgjorde Svendsen en giftig spissduo mot svenske Häcken. Islendingen satte inn MFKs andre scoring fra krittmerket, og det var han som stusset ballen til Svendsen før hans 3–0-scoring.

– Jeg har spilt med og mot han tidligere. Det er en god spiller, og vi utfyller hverandre godt. Vi har også blitt gode venner utenfor banen, sier Svendsen.

Häcken kom tilbake og laget spenning i kampen med to scoringer, men MFK holdt unna og vant 3–2.

Misfornøyd med fjoråret

Sander Svendsen debuterte i eliteserien i mai 2013, og han har etter hvert blitt en av de med mest spilletid på MFK de siste årene. I fjor var han involvert i nesten samtlige av MFKs eliteseriekamper, men han er ikke fornøyd med hvordan sesongen utviklet seg.

– Jeg er ikke fornøyd med fjoråret. Det var en litt rotete sesong for meg. Jeg fant ikke formen jeg ønsket. Men nå har jeg trent godt, og det var fint å få en god kamp her mot et godt lag. Jeg håper på å få en bedre sesong i år. Jeg var kanskje litt utålmodig i fjor, men jeg lærte mye og har tatt med meg erfaringen. Det håper jeg at jeg kan dra nytte av, sier Svendsen.

Solskjærs nye «superduo»?

Trener Ole Gunnar Solskjær gliste fornøyd etter Svendsens prestasjoner, og har tro på at unggutten skal få en bedre sesong i år.

– Sander er fortsatt i utvikling. Det er lett å glemme at han bare er 19 år. Likevel har han vært med en god stund. Forhåpentligvis kan han ta steget opp og stabilisere seg på toppnivå i år, sier Solskjær til Rbnett.

Han håper Karlsson og Svendsen kan bli MFKs «superduo» i framtida.

– Det er en veldig spennende ung duo. Sander scoret to mål i dag, og var god. Han er en lokal gutt vi håper virkelig skal slå gjennom denne sesongen. Sammen med Ottar håper vi de skal være framtida vår, sier Solskjær.