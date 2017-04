Svendsen etter to mål mot VIF: - Dette skal bli mitt år

Selv om Molde sto med seks av ni mulige poeng før møtet med Ronny Deilas Vålerenga mandag kveld, hadde laget bare satt fire baller i nettet, så langt. Scoringsantallet ble i l løpet av de 90 minuttene mot Vålerenga doblet, etter to scoringer hver av Sander Svendsen og Björn Bermann Sigurdarson. I følge Svendsen begynner laget nå å vise hva som bor i dem.

- Vi leverer en strålende kamp som gir selvtillit, og det er godt både for meg og laget. Å slå et så godt lag som Vålerenga 4-0 viser styrke, sier han til Rbnett like etter kampslutt.

Godt samspill med SigurdarsonSvendsen spilte venstrekant på midten i 4-4-2 formasjonen Solskjær gikk ut med fra start mot Vålerenga, og samspillet med Bergmann Sigurdarson på topp kan vise seg å bli tungen på vektskålen for Molde i år.

– Vi har lært hverandre å kjenne nå, og samspillet oss i mellom blir bare bedre og bedre. Vi prøver å spille hverandre gode og han vet i hvilke rom jeg trives i og omvendt. Jeg vil også trekke frem resten av angrepsrekka i dag. Vi viser at vi har flere strenger å spille på, og det ser lovende ut, sier han.

Også manager Ole Gunnar Solskjær er raus i ordene om den offensive duoen. Nå snakkes det også om ny kontrakt for Svendsen.

– Begge er spillere man som trener har lyst til å skryte av ofte. Ikke bare er de gode ute på banen, men det er fantastiske typer å ha i gruppa. Björn (Bergmann Sigurdarson) er en spiller som er veldig pliktoppfyllende og som du vet alltid at han vil gi alt han har for laget. Det er en alle i gruppa ser opp til, og han er et strålende eksempel for resten. Sander (Svendsen) lever og ånder for fotball og viser i dag og har gjort det hele sesongen til nå at han virkelig har det som skal til for å lykkes på dette nivået, og jeg tror at dette kan bli hans store år og at det definitive gjennombruddet vil komme, sier manageren. – Jeg ga ham vel debuten hans da han kun var 15 år, i 2013. Siden det har han vist mye, og jeg vil gjerne være med å bygge han opp videre. Vi håper selvfølgelig å få beholde han her i lang tid fremover, sier han videre.

Håper dette blir mitt store år

Også Sander Svendsen selv håper å få det definitive gjennombruddet i år og satser på å nå minst et tosifret antall mål for Molde i løpet av 2017 sesongen.

– Jeg håper og tror jeg skal klare å ta det siste steget i år. Jeg har vært med i noen sesonger nå, men føler jeg ikke har fått det absolutte gjennombruddet. Nå synes jeg at jeg er på riktig vei, og formen er bedre nå enn tidligere. Det fysiske er noe som har blitt jobbet godt med i vinter, og jeg føler meg samtidig mer voksen i spillestilen og valgene jeg tar ute på banen, forklarer han.

Positiv sesongstart

Molde står nå med ni poeng etter de fire første rundene, noe Svendsen mener er godkjent etter et par tøffe bortekamper.

– Sesongstarten føler jeg har vært positiv. Vi er der vi skal være nå, etter et par under pari spillemessige kamper helt i starten. Forrige helg er det to minutter som ødelegger for oss, men ellers synes jeg at vi er det beste laget. Vi er med i toppen nå, og er solide i dag. Fortsetter vi å være så solide i begge ender er det få som kan stoppe oss. Vi må bygge videre på dette, så skal vi vise at vi kan henge med helt der oppe, forklarer han.