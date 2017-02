Svendsen etter 0-2 mot Glimt: – En solid vekker

Molde - Bodø/Glimt 0-2

Molde tok i mot Bodø/Glimt til treningskamp på Aker stadion fredag ettermiddag. Det MFK leverte var langt i fra imponerende, og det endte med 0-2 tap på Aker stadion. Sander Svendsen spilte hele kampen og mener laget fikk seg en solid oppvekker i dag, etter gode kamper i Dubai tidligere i måneden.

– Det var en tøff kamp, hvor vi presterer langt under pari. Glimt hadde to skudd på mål i første omgang, og begge gikk inn. Da får vi oss en knekk vi aldri klarer å riste helt av oss. Det bærer andre omgang preg av også, og jeg føler vi aldri kom skikkelig i gang etter pause. Det er skuffende når jeg føler vi har gjort god fremgang tidligere i vinter, sier en skuffet Sander Svendsen til Rbnett like etter kampslutt.

Slet siste tredjedel

MFK hadde mye ball i løpet av kampen, spesielt i første omgang. Ballbesittelsen kan ha vært på så mye som opp i mot 80 prosent i perioder. Hjemmelaget slet likevel med å komme til de aller største sjansene. – Vi er ikke helt oss selv i dag, føler jeg. Vi får ikke flyt i spillet, og da klarer vi ikke være nøyaktige nok i pasningsspillet og foran mål. Vi viser tendenser til godt angrepsspill i første omgang, men utover i kampen blir vi også passive. Da blir det vanskelig, forklarer han.

Utfordrende å spille mot lavtliggende lag

Molde har de siste sesongene ofte blitt møtt av lag som legger seg lavt på Aker stadion, og har tidvis slitt med det. Sånn ble også kampbildet mot Bodø/Glimt. Svendsen mener det er en ekstra utfordring det må jobbes mye med, inn mot seriestart 1.april.

– For å klare og bryte ned sånne type forsvar har vi fremdeles en del å gå på. Det er samtidig en utfordring vi nok kommer til å støte mye på utover i sesongen, så det må vi lære oss å håndtere bedre. Vi får en ny test på onsdag mot Hødd, og forventer mye av det samme fra dem. Med seks uker igjen til seriestart må vi stå sammen som et lag, brette opp ermene og se fremover. Vi skal trene knallhardt for å slå tilbake etter denne kampen, allerede i morgen, sier Svendsen.

Sånn var kampen

I første omgang dominerte Molde mye av banespillet. Likevel slet laget med å skape de helt store farlighetene. Det skortet litt på den siste tredjedelen i de fleste situasjonene, og løp i bakrom og gode initiativer ble aldri utnyttet. Moldes største sjanse i omgangen kom etter en corner like før kvarteret var spilt. Eirik Hestad slo en corner inn mot Ruben Gabrielsen i feltet, og kapteinen fikk stå alene på bakre stolpe. Han sendte av gårde en avslutning på halv volley, og keeper Simon Thomas måtte gi retur. Andreballen ble lempet inn igjen mot Sonni Nattstad, som var farlig frempå med en heading, men avslutningen gikk like over målet.

Bodø/Glimts to mål etter 29 og 40 minutter var nesten identiske, hvor Kristian Opseth og Thomas Jacobsen fikk stå helt alene inne til venstre inne i feltet på 0-1 og 0-2. Det skal sies at scoringene kom etter godt forarbeid av Trond Olsen og Ulrik Saltnes. Gjestene var effektive, og ledet mot spillets gang til pause.

I pausen gjorde Solskjær fire bytter, uten at det hjalp nevneverdig. I andre omgang hang gjestene mer med, og MFK slet tilsvarende med å skape sjanser. Aasmund Bjørkans mannskap forsvarte seg godt, og foruten en avslutning fra nyervervelsen Nattestad som ble reddet på streken, var hjemme laget aldri i nærheten av å virkelig true Bodø/Glimts ledelse. Det var gjestene som var farligst frempå utover i omgangen, med gode kontringer. Her kunne både Ulrik Saltnes og Kristian Fardal Opseth økt ledelsen. Trond Olsen satte også en ball i nettet da timen var spilt, men ble korrekt avvinket for offside. Alt i alt en skuffende ettermiddag for MFK.