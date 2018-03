Supporterklubbene slakter den tidlige seriestarten: – Det er helt idiotisk og tåpelig

fotball

Torsdag ble det kjent at mesterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg er avlyst.

Kampen skulle i utgangspunktet spilles mandag, men i Akershus er det mange minusgrader, og de fryktet at banen ikke kom til å bli klar.

Til neste helg er det serieåpning på åtte eliteseriestadioner, og snø og kulde skaper stor usikkerhet.

– I første runde spilles kampene på kunstgress, men det blir utfordringer med snø på tribunene og rundt banene, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

– Altfor tidlig

Rosenborg serieåpner på bortebane i år, og den regjerende seriemesteren skal på besøk til Sarpsborg neste helg. Laget har allerede opplevd én avlysning så langt, og de første værprognosene fra kampstart neste søndag tyder på en temperatur rundt null grader.

Leder i Kjernen, Espen Viken, synes 11. mars er altfor tidlig for første RBK-kamp.

– Det er altfor tidlig. Det må finnes mer fornuftige løsninger enn dette. Men vi må huske på at det er et unntak at det er så kaldt i mars, men det er avvik vi må finne en løsning på. Det er ekstremt tidlig, og personlig synes jeg vi kunne ha ventet til påsketider, sier Viken.

Han skal selv ikke på kampen mot Sarpsborg, men det har andre årsaker enn kulden. Likevel er det tradisjonen tro en stor gruppering syngende Rosenborg-supportere som reiser sørover.

– Selv om noe av det jeg liker mest er Mesterliga-kamper i minusgrader, så liker jeg ikke å være tilskuer når det er så kaldt. Men det blir bare spekulasjoner å tippe om det blir færre tilskuere på grunn av kulden, men man kan vel tenke seg at noen trekker seg, sier Viken.

– Idiotisk og tåpelig

Flere supportergrupper er svært negative til den tidlige seriestarten. Strømsgodset og GodsetUnionen tar imot Stabæk på Marienlyst søndag. Selv om det er meldt opptil flere plussgrader i Drammen, er GodsetUnionens leder Thor Arne Hanssen svært kritisk til den tidlige seriestarten.

– Det er helt idiotisk og tåpelig at serien starter neste helg. Folk er i vintermodus og vil heller være på hytta og gå på ski. Seriestarten skal ikke være samtidig som Kollenhelga og uka før skiflyvning i Vikersund, sier han til Adresseavisen.

Han tror klubbene går glipp av store publikumsinntekter med den tidlige seriestarten. Han mener at det kunne bli lagt inn flere midtukekamper, og litt færre stopp på grunn av landslagspauser og ferier på sommeren.

– Forbundet må se litt på hva publikum mener. Det er ikke bra det som skjer nå. Vi merker at folk er trege med å betale medlemskapet i supporterklubbene og til å kjøpe billetter til kampene, sier han.

Strømsgodset spiller hjemme mot Stabæk neste helg, og selv om det er meldt noen små plussgrader forbereder Hanssen seg godt før oppgjøret.

– Det blir nok full vinteropprustning og stillongs. Jeg er klar til kamp jeg, det er ikke det. Men folk er fortsatt i hytte- og skimodus, sier han.

Reiser til minusgradene

Banemannskapene på Brann stadion i Bergen har to uker på å forberede seg til første hjemmekamp. I første serierunde skal de røde fra Bergen til Trondheim for å møte nyopprykkede Ranheim, og der viser langtidsvarselet en temperatur på minus tre grader.

– Det er mange som har sagt hvor vanvittig den tidlige seriestarten er, og det slutter jeg meg til, sier styreleder Roger Lillebøe Hansen i Bataljonen.

Bortefeltet på hjemmebanen til Ranheim er av det mindre slaget, og Hansen tror at alle som reiser oppover blir med selv om det er meldt minusgrader.

– Vanligvis er vi 500–700 supportere som reiser på bortekamper, og hadde vi vært så mange hadde det nok blitt frafall. Men siden det er så få billetter, regner jeg med at de som har billett kommer til å dra. Vi får bare håpe at de bestemmer seg om det blir avlysning noen dager i forveien, sier Hansen.

15 minusgrader er grensen

Han mener seriestarten burde blitt utsatt et par uker.

– Etterpåklokskapen er den eneste sikre klokskapen, og i fjor hadde det ikke vært noe problem. Men på generelt grunnlag så synes jeg det er tidlig å starte 10. mars, og i alle fall når den eneste grunnen er at man skal spille en treningskamp med landslaget. Så jeg synes at man uansett burde tatt selvkritikk, og forstått at dette er litt tullete, sier Hansen.

UEFAs retningslinjer sier at kamper ikke bør spilles ved temperaturer under 15 minus. Det er grensen Norges Fotballforbund forholder seg til ved avgjørelser om å utsette kamper.

– Vi er spesielt uheldig med den kalde vinteren vi har. På denne tida i fjor var det grønne jorder, sier Nils Fisketjønn, direktør konkurranse i NFF.

– I år er det tidlig seriestart, fordi vi ønsker å legge til rette for suksess i Europa. I fjor startet vi i april, og da blir det flere kamper i perioden april/mai, noe som blir belastende på klubbene som skal ut i Europa, sa Fisketjøn til Fædrelandsvennen torsdag.

Han legger til at han er klar over at det er delte meninger, og at ordningen skal evalueres etter denne sesongen.