Super start for Sandnes Ulf, men én ting bekymrer

fotball

Sandnes Ulf – Strømmen 2–1

Sandnes: Med sju grader i luften, flott vær og glisne tribuner, tok Sandnes Ulf i mot Strømmen til serieåpningen i 1. divisjon 2. påskedag. Banen var på ingen måte grønn eller jevn, men Sandnes Ulf stormet rett i angrep og forsøkte langt mot Kent Håvard Eriksen på direkten.

Det umiddelbare presset førte til et farlig skudd fra Eriksen og to hjørnespark for hjemmelaget, de klarte ikke å utnytte noen av dem.

Strømmen, som har bitt godt fra seg med sju seirer på 11 treningskamper i oppkjøringen, kom etter hvert fram i banen. Etter sju minutter var det bare en meget bra redning Saku-Pekka Sahlgren som hindret bortelaget fra å ta ledelsen etter en heading av Øystein Vestvatn.

Smell for Sahlgren

Før kampen påpekte trener Bengt Sæternes at Sandnes Ulf har flere offensive strenger å spille på i årets lag, det fikk vi se i løpet av de første 20 minuttene. Erixon Danso og Kristian Brix var begge farlig frampå – uten at det ga uttelling.

Etter drøye halvtimen ble det en smule dramatisk foran Sandnes Ulf-målet. Et frispark fra Strømmen ble slått inn foran mål, der kom keeper Saku-Pekka Sahlgren susende gjennom luften og bokset ballen ut.

Samtidig traff han Strømmen-spilleren Mansour Gueye, midtstopperen som var på prøvespill i Viking i vinter, og sin egen lagkamerat Akinsola Akinyemi.

Sahlgren, som opererte kneet for menisk i fjor sommer, ble liggende og vri seg i smerter. Etter noen minutter måtte finnen bæres ut på båre og erstattes med debutanten Deniss Korneiciks. I pausen fikk Aftenbladet melding om at skaden kanskje ikke var av den alvorlige sorten.

Strømmen hadde et lite overtak de neste minuttene, men det var hjemmelaget som var nærmest ledelsen like før pause. En heading fra kaptein Niels Vorthoren strøk like utenfor stolpen – det samme gjorde suseren fra Erixon Danso like etter. Dermed endte omgangen uten scoringer og 0–0.

Herlig av Kryger og Vorthoren

Ingen av lagene gjorde endringer i pausen, og det var hjemmelaget som startet best. Tidlig i omgangen burde Kent Håvard Eriksen gitt laget ledelsen da han kom alene mot Strømmen-keeperen, men det gikk ikke mange sekundene før Niels Vorthoren sørget for sesongens første jubel.

Axel Kryger gjorde et strålende forarbeid, gjenvant ballen og la perfekt inn foran mål. Der steg den tidligere Start-spilleren Vorthoren til værs og headet ballen kontrollert i mål til 1–0-ledelse for Sandnes Ulf. Da var det spilt 53 minutter.

Etter ledermålet tok Strømmen over, de presset kraftig på for en utlikning. Et kvarter ut i omgangen haglet det med muligheter for bortelaget, men Sandnes Ulf-spillerne kastet seg ned og blokkerte i øst og vest – samtidig som keeper Korneiciks hadde en nydelig beinparade da Martin Trøen kom alene mot ham.

Åpen kamp

Kampbildet var perfekt for Kent Håvard Eriksen og en Sandnes Ulf-kontring – den kom etter 62 minutter. Men alene med Strømmen-keeper Oumar Diaby klarte ikke Eriksen å overliste målvakten.

Men etter 77 minutter fikk han sjansen igjen. Pasningen bak Strømmen-forsvaret var perfekt, Eriksen tok med seg ballen og stormet mot Diaby. Denne gangen plasserte han lærkula iskaldt til sides for keeperen til 2–0 for Sandnes Ulf.

Strømmen var nær ved å redusere på en heading etter en corner like etter, men Deniss Korneiciks klarte å kaste armene fort nok opp til å avverge scoringen.

Strømmen skapte spenning

Strømmen hadde skapt seks gode sjanser da klokken passerte 80 minutter, og det var ikke ufortjent at laget reduserte på vakkert vis åtte minutter før slutt. Et nydelig angrep endte med at Thor Søndergaard Lange la inn foran mål, der kom Sindre Mauritz-Hansen seg fri og banket ballen i mål til 1–2.

Bortelaget klarte aldri å legge et skikkelig trykk mot slutten for å skaffe utlikning og ett poeng. Sandnes Ulf var disiplinerte og taktisk fornuftige i innspurten og fikk dermed en deilig start på sesongen med tre poeng i banken etter 2–1-seieren.

Kampfakta

Sandnes Ulf – Strømmen 2–1

Sandnes stadion, 1401 tilskuere

Mål: 1–0 Niels Vorthoren (53), 2–0 Kent Håvard Eriksen (77), 2–1 Sindre Mauritz-Hansen (82)

Sjanser: 8–6

Cornere: 9–8

Dommer: Bjørn Hansen, Kolbotn

Gule kort: Thor Søndergaard Lange, Pål Steffen Andresen, Strømmen, Tapio Heikkilä, Sandnes Ulf.

Sandnes Ulf (4–3–2–1): Saku-Pekka Sahlgren (Deniss Korneiciks fra 36) – Daniel Edvardsen (Vegard Aasen fra 72), Tapio Heikkilä, Akinshola Akinyemi, Ári Mohr Jónsson – Axel Kryger, Kristian Brix, Remi Johansen – Erixon Danso (Vegard Erlien fra 85), Niels Vorthoren – Kent Håvard Eriksen.

Strømmen (4–4–2): Oumar Diaby – Thor Søndergaard Lange, Sverre el Bjørkkjær, Mansour Gueye, Pål Steffen Andresen – Anders Bakken Dieserud, Mathias Blårud, Øystein Vestvatn, Emil Sildnes – Martin Wilhelmsen Trøen, Sindre Maurtiz-Hansen