Sunndal-fotballen velger Molde foran Kristiansund

MOLDE (Rbnett): Molde Fotballklubb og Sunndal Idrettslag innleder et nytt samarbeid. Avtalen ble presentert på Aker stadion mandag.

– Vi fikk en henvendelse fra Sunndal i november og har hatt en tett dialog for å komme fram til en avtale. Vi skal bidra til å utvikle både klubben, trenere og spillere i Sunndal, sier administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotball.

Sunndal-lederen var Molde-spiller

Han understreker at MFK tenker både bredde og topp med den nye avtalen.

– Vi synes dette er et spennende og fornuftig samarbeid. Vi ønsker å bidra til å løfte nivået i kretsen, det er litt av vårt oppdrag som eliteklubb. Mellomsjiktet bak MFK og KBK mangler for tida, og det er positivt for alle dersom vi får opp noen lokale klubber på et høyere nivå. Dette kan også gi tilfang på flere toppspillere på litt sikt, sier Neerland.

Leder Gunnar Furu spilte selv toppfotball for Molde i 1980. Han er glad for at Sunndal nå får hjelp til å løfte satsinga.

– Vi har hatt en del magre år etter at vi gjorde det veldig bra på slutten av 80-tallet og utover 90-tallet. Vi er ikke fornøyd med situasjonen nå og vil ta et steg opp.

– Hvorfor velger dere å samarbeide med Molde i stedet for Kristiansund?

– For oss er det naturlig å ha et godt samarbeid med begge klubbene, men her føler vi at Molde har kommet lengst og har flest ressurser som kan hjelpe oss med den sportslige utviklinga. Hvis vi etter hvert kan få fram en eller to eliteseriespillere fra Sunndal er det positivt for alle parter, sier Furu.

Sunndal-talent kan hospitere med MFK

Ett av de største talentene i dag er den 19 år gamle midtbanespilleren Vegard Ledal, som spilte mot MFK for kretslaget forrige helg.

– Vi vil bruke våre ressurser til å organisere aktiviteter i Sunndal. Våre instruktører skal bidra både på treningsfeltet og i trenerutvikling. De yngste spillerne vil fortsatt høre naturlig til på bylag i Kristiansund, mens de eldre spillerne fra 16 år kan spille for Molde, sier daglig leder Knut Hallvard Eikrem i Akerakademiet.

Avtalen dreier seg kun om å stille ressurser til rådighet, MFK skal ikke bidra økonomisk til satsinga i Sunndal. De beste guttespillerne i Sunndal vil få anledning til å hospitere i MFK i trening og kamp.

Klubbene vil også innlede et sponsorsamarbeid. Fra før er Sunndal IL en del av Prosjekt Tilhørighet og får årlig besøk av MFKs distriktsturné.

PS: Torgeir Ruud Ramsli, Øyvind Hoås og Ståle Rønningen er sunndalinger som har spilt eliteseriefotball for MFK. Ivar Furu, Torgeir Hoås og Erik Innvik gjorde seg bemerket som juniorer. Sunndalingene Adnan Dudic og Erik Rotlid var med på laget som vant junior-NM i fjor.