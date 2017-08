Stortalentet fikk sjelden hjertediagnose i Rosenborg. I dag slo han til for Stabæk.

Stabæk-Molde 3–2

NADDERUD: Utenfor Nadderud yret det av liv i flere timer før kampstart, da Stabæk hadde invitert til det de kalte «fotballens festdag».

Og da kampen startet, fortsatte festen.

Igjen viste Stabæk at de kan hamle opp med de fleste på gode dager. Denne sesongen skulle handle om nedrykkskamp og ryggen mot veggen, men med seier over Molde lever drømmen om Europa-spill i beste velgående.

Overrasker gang på gang

Stabæk er klubben som har gjort det til sin spesialitet å slå nedenfra og opp.

Med knappe ressurser presterer de over evne gang på gang.

Budsjettet for sesongen på 43,5 millioner kroner er det tredje laveste i hele Eliteserien. Til sammenligning har motstander Molde et budsjett på 91 millioner kroner.

Stabæk har vist seg særlig dyktige på å utvikle toppspillere. Eksemplene på talenter som har sluknet, for så å lyse opp i Stabæk, begynner å bli mange.

Ohi Omoijuanfo (23) var supertalentet som aldri blomstret fullt ut i Lillestrøm. Nå er Stabæk-spissen ligaens toppscorer, landslagsspiller og aktuell for en stor overgang.

Kampen mot Molde kan ha vært begynnelsen på en lignende eventyrhistorie. Den handler om John Hou Sæter.

Ble tidenes yngste Rosenborg-spiller

15 minutter ut i kampen smelte 19-åringen ballen opp i nettaket etter pasning fra Hugo Vetlesen og sendte Stabæk i ledelsen. Det var det en etterlengtet opptur etter lang tids motgang.

Da han 16-åring ble tidenes yngste spiller for Rosenborg, ble han regnet som et av landets desidert mest spennende talenter. Han var spådd en lysende fremtid i Norges største klubb.

Men før 2015-sesongen begynte motgangen. Trøbbel med en sene i kneet ble starten på et langt skademareritt. Han ble utlånt til 1.-divisjonsklubben Ranheim, men da han skulle gjøre et nytt forsøk på å trenge seg inn på Rosenborg-laget, kjente han plutselig smerter i brystet under en trening.

Medisinske tester viste at han hadde en sjelden betennelse på hjerteposen.

Nå er han imidlertid frisk, og i sommer skrev han under for Stabæk i håp om å få en ny start på karrièren, slik Ohi har fått.

Tilbake etter hjerteundersøkelser

Igjen kom Ohi på scoringslisten her på Nadderud. Jublende skled han langs gressmatten etter å ha satt inn straffescoringen som sikret 3–1. Det var spissens mål nummer 14 i Eliteserien denne sesongen.

Da hadde Luc Kassi økt Stabæk-ledelsen til 2–0 tidlig i 2. omgang, før Björn Bergmann Sigurdarson hadde redusert med en utsøkt avslutning.

Like før slutt satte tidligere Stabæk-spiller Fredrik Brustad inn en siste redusering.

For John Hou Sæter var det slutt etter 67 minutter. Da ble han byttet ut for Tonny Brochmann, midtbanespilleren som kan legge en svært spesiell uke bak seg.

Sist helg måtte han forlate banen med smerter i brystet etter en times spill mot Haugesund. Deretter ventet flere dager med uvisshet, der Brochmann lå på sykehus for testing.

Det ble tatt MR-undersøkelse av hjertet, men fredag kom beskjeden om at Stabæks lege friskmeldte spilleren.