Stort fotballmagasin kårer verdens 500 viktigste spillere. Kun én nordmann kommer med.

World Soccer er blant verdens største fotballmagasiner. Hvert år kårer bladet de 500 viktigste fotballspillerne i verden.

I 2017-utgaven av kåringen er det kun funnet plass til én nordmann: Hertha Berlin-keeper Rune Almenning Jarstein (32)

«Keeperen er i fin form i Bundesliga for Hertha og en nøkkelfigur for Norges landslag under den nye treneren Lars Lagerbäck», står det i begrunnelsen til World Soccer.

Jarstein erstatter Hull-spilleren Markus Henriksen, som var eneste nordmann i fjor.

Bedre enn Neuer, ifølge Kicker

Jarstein spilte tidligere i karrièren for Odd, Rosenborg og Viking i Eliteserien. Det er imidlertid først de siste sesongene at Jarstein har etablert seg på et høyt nivå i internasjonal sammenheng.

32-åringen slet først med å få spilletid etter overgangen til Hertha Berlin i 2013. I 2015–16-sesongen sikret han imidlertid plassen som førstekeeper, og denne sesongen har han vært blant de beste keeperne i Bundesligaen.

Ifølge det tyske sportsmagasinet Kicker var Jarstein den niende beste spilleren i ligaen denne sesongen - uansett posisjon.

Jarsteins Kicker-karakter er på 2,75 - noe som er bedre enn Bayerns stjernekeeper Manuel Neuer. Borussia Dortmunds Roman Bürki er den eneste sisteskansen med høyere karakter.

– Har gått veldig bra

Da Adresseavisen tok kontakt i mars, var Jarstein godt fornøyd med egne prestasjoner.

– Jeg synes det har gått veldig bra i år. Det har vært stabilt hele veien, og laget ligger på en god femteplass, sa Jarstein.

Til slutt endte Hertha Berlin sesongen på sjetteplass. Dermed kan Jarstein bli å se i Europa League neste sesong.

