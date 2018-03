Storklubbene slått av nykommer: Ingen av disse topper denne tabellen

fotball

Til helgen går startskuddet for Eliteserien 2018 når debutanten Ranheim ønsker Brann velkommen til fjæra i Trondheim. Da har de 16 eliteserieklubbene lagt bak seg over 100 treningskamper mot mer eller mindre solid motstand.

Vi har tatt en oppsummering etter de siste generalprøvene for å finne ut hvordan årets lag har gjort det i løpet av vinteren.

Husk at tabellen (som alltid) er av det veldig uhøytidelige slaget. Noen av lagene har møtt relativt svak motstand, mens andre har brynt seg på utenlandske storlag.

For at du kan gjøre opp din egen mening om kvaliteten på treningskampene, har vi samlet alle resultatene her. Du kan se årets vinterserietabell nederst i saken.

Slik var vintertabellen før 2017-sesongen, og som du kan se ble den faktiske tabellen litt annerledes..:

Her er vinterserietabellen 2018:

Lag Kamper vunnet/uavgjort/tapt Målforskjell Poeng i snitt Ranheim 6-0-1 23-6 2,57 Brann 5-0-1 10-6 2,5 Odd 5-2-0 16-3 2,43 Bodø/Glimt 5-0-2 14-8 2,14 Rosenborg 6-1-2 27-12 2,11 Sarpsborg 08 8-1-3 22-12 2,08 Vålerenga 6-2-3 18-13 1,82 Lillestrøm 3-3-1 12-7 1,71 Strømsgodset 3-1-2 18-8 1,67 Molde 3-1-2 9-6 1,67 Tromsø 2-1-2 10-7 1,4 Start 3-1-4 21-8 1,25 Stabæk 3-0-7 21-24 0,9 Sandefjord 2-0-5 6-20 0,86 FK Haugesund 1-2-3 5-7 0,83 Kristiansund 1-1-4 7-8 0,67

Som alltid er det store variasjoner hvor vellykket sesongoppkjøringen har vært. Vinterseriemesteren ble Ranheim, men kvaliteten på motstanderne har vært av den dårlige sorten.

Bak følger Brann, Odd og Bodø/Glimt. Helt i bunn finner vi Kristiansund.

Og her ser du oversikten over alle vinterens treningskamper fordelt p hvert enkelt lag:

Rosenborgs treningskamper Rosenborg – Kolstad 4-1 Rosenborg – Byåsen 2-3 Rosenborg – Stjørdals-Blink 3-1 Rosenborg – Melhus 4-0 Rosenborg – Nardo 5-0 Rosenborg – Krasnodar 3-2 Rubin Kazan – Rosenborg 4-1 Rosenborg – Dinamo Brest 3-1 Lillestrøm - Rosenborg 0–0 Oppsummert: Ni kamper, 6–1–2, 25-12 i målforskjell

Branns treningskamper Brann – Elfsborg 0-2 Brann – Viking 3-2 Brann – Puskas 1-0 Brann – Sarpsborg 08 3-2 Åsane – Brann 0-2 Sogndal - Brann 0–1 Oppsummert: Seks kamper, 5–0–1, 10-6 i målforskjell

Sarpsborgs treningskamper Sarpsborg 08 – Moss 3-0 Elfsborg – Sarpsborg 08 1-1 Sarpsborg 08 – Fredrikstad 4-0 Häcken – Sarpsborg 08 3-0 Lillestrøm – Sarpsborg 08 0-3 Sarpsborg 08 – Kalmar 1-0 Sarpsborg 08 – Dynamo Kyiv 1-0 Rubin Kazan – Sarpsborg 08 0-1 Brann – Sarpsborg 08 3-2 Strømsgodset – Sarpsborg 08 2-3 Sarpsborg 08 – Skeid 0-1 Sarpsborg - Stabæk 3–2 Oppsummert: Tolv kamper, 8–1–3, 22-12 i målforskjell

Kristiansunds treningskamper Vålerenga – Kristiansund 2-1 Aalesund – Kristiansund 1-1 Molde – Kristiansund 1-0 Kristiansund – Krasnodar 3-0 Kristiansund – Haugesund 0-1 Kristiansund - Ranheim 2–3 Oppsummert: Seks kamper, 1–1–4, 7-8 i målforskjell

Bodø/Glimts treningskamper Bodø/Glimt – Mjølner 3-0 Strømsgodset - Bodø/Glimt 2-1 Molde - Bodø/Glimt 1-2 Djurgården - Bodø/Glimt 3-1 Bodø/Glimt – Sandefjord 2-1 Bodø/Glimt – Start 1-0 Bodø/Glimt - Tromsø 4–1 Oppsummert: Sju kamper, 5–0–2, 14-8 i målforskjell

Haugesunds treningskamper Dynamo Kyiv – Haugesund 1-1 Haugesund – Start 1-2 Odd – Haugesund 0-0 Haugesund – Viking 1-2 Kristiansund – Haugesund 0-1 FK Haugesund - Vard 1–2 Oppsummert: Seks kamper, 1–2–3, 5-7 i målforskjell

Lillestrøms treningskamper Lillestrøm – Florø 1-1 Lillestrøm – Strømmen 4-0 Sogndal – Lillestrøm 1-4 Lillestrøm – Sarpsborg 08 0-3 Lillestrøm – Molde 2-1 Rubin Kazan – Lillestrøm 1-1 Lillestrøm - Rosenborg 0–0 Oppsummert: Sju kamper, 3–3–1, 12-7 i målforskjell

Moldes treningskamper Molde – Bodø/Glimt 1-2 Lillestrøm – Molde 2-1 Molde – Kristiansund 1-0 Vålerenga – Molde 1-1 Molde – Dinamo Brest 4-1 Molde - Aalesund 1–0 Oppsummert: Seks kamper, 3–1–2, 9-6 i målforskjell

Odds treningskamper Odd – Shanghai Shenxin 3-1 Odd – Horsnes 1-1 OB – Odd 1-3 Odd – Haugesund 0-0 Odd – Stabæk 4-0 Odd – Jerv 2-0 Odd - Sandefjord 3–0 Oppsummert: Sju kamper, 5–2–0, 16/3 i målforskjell

Ranheims treningskamper Ranheim – Kolstad 5-0 Ranheim – Stjørdals-Blink 2-0 Ranheim – Orkla 6-0 Ranheim – Nardo 6-0 Ranheim – Levanger 3-2 Ranheim - FH Hafnarfjördur 1–2 Kristiansund - Ranheim 2–3 Oppsummert: Sju kamper, 6–0–1, 26-6 i målforskjell

Sandefjords treningskamper Notodden - Sandefjord 1–2 Mjøndalen - Sandefjord 6–1 Stabæk - Sandefjord 1–0 Start - Sandefjord 1–2 Strømsgodset - Sandefjord 6–0 Bodø/Glimt - Sandefjord 2–1 Odd - Sandefjord 3–0 Oppsummert: Sju kamper, 2–0–5, 6-20 i målforskjell

Stabæks treningskamper Stabæk – Asker 5-1 Stabæk – Kongsvinger 7-1 Ullensaker/Kisa – Stabæk 5-1 IFK Göteborg – Stabæk 3-2 Strømmen – Stabæk 2-1 Stabæk – Sandefjord 1-0 Vålerenga – Stabæk 4-2 Odd – Stabæk 4-0 Rostov – Stabæk 1-0 Sarpsborg 08 - Stabæk 3–2 Oppsummert: Ti kamper, 3–0–7, 21-24 i målforskjell

Starts treningskamper Start – Donn 11-0 Start – Flekkerøy 1-2 Haugesund – Start 1-2 Start – Sandefjord 1-2 Start – Arendal 5-0 Start – Aalesund 0-0 Bodø/Glimt – Start 1-0 Vålerenga - Start 2–1 Oppsummert: Åtte kamper, 3–1–4, 21-8 i målforskjell

Strømsgodsets treningskamper Strømsgodset – Bodø/Glimt 2-1 Krasnodar – Strømsgodset 2-1 Lokomotiv Moskva – Strømsgodset 2-2 Strømsgodset – Sandefjord 6-0 Strømsgodset- Sarpsborg 08 2-3 Strømsgodset - Mjøndalen 5–0 Oppsummert: Seks kamper, 3–1–2, 18-8 i målforskjell

Tromsøs treningskamper St. Pölten - Tromsø 1-0 Tromsø – Tromsdalen 4-0 Vålerenga – Tromsø 0-3 Tromsø – Rostov 2-2 Bodø/Glimt - Tromsø 4–1 Oppsummert. Fem kamper, 2–1–2, 10-7 i målforskjell