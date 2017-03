Stoppertalent fra Molde ferdig i Marseille

MOLDE (Rbnett): Eirik Haugans opphold i Marseille er over, halvannet år før den opprinnelige avtalen gikk ut.

– Vi har en avtale med Marseille om at kontrakten blir terminert hvis jeg ikke finner ny klubb innen 1. april 2017, skriver Haugan i en sms til Rbnett.

19-åringen pådro seg også en skade før han vendte hjem til Molde i februar. Haugan bekrefter at han har brukket en tå, men ønsker ikke å kommentere situasjonen ytterligere.

– Jeg har dessverre ingenting å legge til for øyeblikket, skriver han videre.

Haugan signerte en treårskontrakt med Olympique de Marseille i august 2015, etter at han først hadde takket nei til et tilbud etter prøvespill året før.

Ikke til Molde

I februar trente Haugan med Molde, men det er ikke aktuelt for moderklubben å signere midtstopperen for øyeblikket. Det bekrefter Ole Gunnar Solskjær.

– Eirik trente med oss etter at vi kom hjem fra Dubai, og han gjorde et godt inntrykk. Han er en veldig spillende midtstopper med gode kvaliteter. Men det er ikke rett timing verken for oss eller han akkurat nå. Eirik må være et sted der han får spille fast, og det får han ikke i Molde nå, sier MFK-manageren, som har nok alternativer i midtforsvaret selv med langtidsskadde Sonni Nattestad ute resten av sesongen.

Eirik Haugan slo gjennom som 16-åring da han etablerte seg på aldersbestemte landslag og fikk proffkontrakt med Molde. Han spilte to kamper i de innledende rundene og ble cupmester med MFK i 2014.

Eirik Haugan trente med eliteserieklubben Sarpsborg 08 i februar, men fikk ikke tilbud om kontrakt der.