Stengel-kanon reddet uavgjort mot Rosenborg

Vålerenga 1–1 Rosenborg

ULLEVAAL: En sen utligning fra Herman Stengel gjorde at det endte 1-1 mellom Vålerenga og Rosenborg på Ullevaal.

Og de to lagene serverte en underholdende og god fotballkamp på et for en gangs skyld godt besøkt Ullevaal stadion (13.827).

Hjemmelaget leverte årsbeste før pause, og skapte mer enn nok til å score.

Men det var scoringen som manglet for Ronny Deilas menn. Og det samme manglet for Rosenborg, som hadde problemer med å holde VIF fra livet de første 45 minuttene.

Likevel var det Milan Jevtovic og RBK som scoret først. Sekunder før pause sendte serberen trønderne i ledelsen.

Det tok 84 minutter før Vålerenga fikk hull på den berømte byllen. Innbytter Herman Stengel var nådeløs da Rosenborg ikke fikk klarert etter et hjørnespark, og hamret inn 1–1 fra ti-elleve meter.

Det var fullt fortjent. For Vålerenga begynner nå å ligne på det Vålerenga trener Ronny Deila har snakket om i hele vinter.

Og at man ikke bør være mer enn mellomfornøyd med ett poeng mot Rosenborg, er et godt bilde på hva som bor i dette VIF-laget.

Årsbeste av VIF

Vålerenga tok tak i oppgjøret umiddelbart i kveldssolen på Ullevaal. Rosenborg fikk knapt låne ballen de første minuttene.

Bård Finne slo an tonen med to gode forsøk tidlig i 1. omgang. En i nettveggen og en en halvmeter over målet til RBK-keeper André Hansen.

Med fikst og fint småspill klarte Vålerenga å spille seg gjennom midtbanen til Rosenborg og skape gode avslutningsmuligheter.

Magnus Lekven var sentral som ballfordeler, godt hjulpet av makker Christian Grindheim, og med en god Ghayas Zahid foran seg.

Det svingte av Vålerenga. Og endelig fikk laget vist seg frem fra sin aller beste side under Ronny Deila. Bare scoringene manglet.

Det gikk 19 minutter før Rosenborg skapte noe som helst på Ullevaal. Fredrik Midtsjø sendte Milan Jevtovic ut på løpetur. Kantspilleren fintet Magnus Lekven ned på rumpa før han ladet skuddfoten. Men Jonatan Tollås Nation blokkerte til hjørnespark. En overgang det luktet Rosenborg av.

Lekkert angrep og 0–1

Rosenborg, som spilte seg inn i kampen utover i omgangen, måtte gjøre to endringer ti minutter før pause. Både Jørgen Skjelvik og Anders Konradsen måtte ut med skade. Det er dårlig nytt for Kåre Ingebrigtsen & co.

Men selv med to bytter er det nok av kvalitet i Rosenborg til å hamle opp med alle lag i Eliteserien.

Da alle på Ullevaal ventet på at dommer Kai Erik Steen skulle blåse av for pause, fikk Nicklas Bendtner ballen i beina. Dansken leverte videre til Jevtovic. Han fant Mike Jensen inne i VIFs sekstenmeter, spilte vegg, og på direkten sendte han ballen via fingertuppene til VIFs keeper og i mål.

Rosenborg kom til Ullevaal uten seier på sine tre foregående kamper, og var selvsagt lystne på å reise fra Oslo med tre poeng.

Og scoringen ga bensin på tanken. Rosenborg skapte 2. omgangs første sjanse ved Mike Jensen. Og Nicklas Bendtner fulgte opp noen små minutter etter.

Mellom der hadde Daniel Fredheim Holm også en stor mulighet. Men ballen rullet ikke VIFs vei.

Innbytter sikret uavgjort

Vålerenga fortsatte å skape bra med muligheter også etter pause. Men Rosenborg var langt mer aggressive i sitt press, og gjorde dessuten arbeidsforholdene tøffere for VIF de gangene hjemmelaget nærmet seg trøndernes sekstenmeter.

Det ble ikke spart på noe i duellspillet. Noe både Fredheim Holm hos hjemmelaget og innbytter Mushaga Bakenga og Pål André Helland hos gjestene, fikk merke spesielt i 2. omgang.

Og nede ved sidelinjen var det veiving med armer og klare meldinger både fra Ronny Deila og Kåre Ingebrigtsen.

Vålerenga spilte og spilte, men slet med å få omsatt spill og sjanser i mål.

Bård Finne klarte ikke å stokke beina med syv minutter igjen på klokken.

Men det glemte de fleste da Herman Stengel tok vare på nedfallsfrukten etter en VIF-corner. Rosenborg fikk ikke klarert, og fra ti-elleve meter banket Stengel inn utligningen.

Fullt fortjent.

Etter utligningen «døde» kampen ut litt, og begge lag så ut til å slå seg til ro med 1–1. Det har Rosenborg størst grunn til å være fornøyd med.

Spesielt etter Vålerengas bunnsolide 1. omgang.