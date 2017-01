Ståle Solbakken blir ikke Norges nye landslagssjef

Ståle Solbakken har vært en het kandidat til å bli ny norsk landslagssjef etter Per-Mathias Høgmo.

Men både VG og TV 2 melder at han nå har sagt nei til videre forhandlinger med Norges Fotballforbund.

– Jeg har hatt vondt i magen i 14 dager på grunn av den situasjonen her. Jeg har hatt to møter med NFF, og jeg valgte å avslutte nå fordi jeg aldri fikk den gode magefølelsen på at det var verdt å gå videre med dette, sier Solbakken til VG.

– Semb og jeg er enige om å avslutte samtalene, skriver Solbakken i en sms til TV 2 Sporten.

Ifølge VG har Solbakken vært i to møter med NFF.

– Vi har aldri diskutert lønn, vi kom aldri så langt. Jeg har 18 måneder igjen av kontrakten med FCK, og eneste muligheten i øyeblikket var å begynne i jobben sommeren 2018. Etter masse tenking frem og tilbake så fant jeg ut at det var ingen optimal løsning for noen, sier FCK-treneren til VG.