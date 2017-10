Stabæks sluttspurt rystet Sarpsborg - nå er medaljekampen helt åpen

fotball

Sarpsborg-Stabæk 2–2

To tidlige Sarpsborg-scoringer så ut til å bli avgjørende, men på tampen utlignet Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg til 2–2 i mandagens eliteseriekamp.

Scoringen som ga ett poeng til hvert av lagene i Sarpsborg kom fire minutter før slutt. Skjønsberg stupte fram på streken etter et hjørnespark og kriget ballen i mål.

Scoringen satte et surt punktum på kampen for medaljejagende sarpinger.

Et fyrverkeri av en første omgang startet med et smell da Tobias Heintz skjøt hjemmelaget i ledelse før minuttet var spilt. Den senegalesiske juvelen Krépin Diatta gjorde forarbeidet, og kunne fornøyd konstatere at lagkamerat Heintz tok vare på muligheten han fikk foran mål.

Tross det tidlige ledermålet tok ikke medaljejagende Sarpsborg foten av gasspedalen. Kun 12 minutter var spilt da Kristoffer Zachariassen prikkskjøt inn 2–0 fra halvdistanse. Igjen var Diatta nest sist på ballen for hjemmelaget, som så ut til å ha drept all spenning i kampen før kvarteret var spilt.

Slik gikk det imidlertid ikke.

Kjempesjanser

Etter drøye 20 minutter kunne riktignok Joachim Thomassen ha lagt på til 3-0, men Stabæk-keeper John Alvbåge var godt med da forsvarsspilleren avsluttet på halvspretten.

I stedet kom scoringen i motsatt ende av banen. Drøyt halve første omgang var spilt da Stabæk-spiss Franck Boli dro seg fri bak Sarpsborg-forsvaret etter forarbeid av belgiske Tortol Lumanza. Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen fikk en fot på Bolis avslutning, men returen satte Moussa Njie i mål.

Åtte minutter før pause kunne det blitt balanse i regnskapet da Boli fikk avslutte med hodet på bakre stolpe, men på streken sto Joachim Jørgensen og ryddet ballen unna.

To kjempesjanser satte så punktum for en meget begivenhetsrik første omgang. Først reddet Sarpsborg-keeper Kristiansen da Boli kom helt aleine mot mål, og deretter skjøt målscorer Heintz i stolpen med et godt skudd i motsatt ende av banen.

Riktig så innholdsrike ble ikke de 45 siste minuttene i Østfold, men omgangen startet med to store Sarpsborg-sjanser. Verken Amin Askar eller Diatta avsluttet godt nok til å overliste Stabæk-keeper Alvbåge. Luc Kassi fikk så sjansen til å utligne for gjestene, men skuddet gikk rett på keeper.

Tapte poeng

Flere mål ble det ikke før Skjønsberg utlignet i sluttminuttene. Den scoringens stilnet hjemmefansen. Med det ene poenget er Sarpsborg nummer tre på eliteserietabellen. Molde har overtatt grepet om sølvplassen etter 1-0-seieren over Brann søndag. Nettopp Molde og Sarpsborg møtes i siste serierunde.

Stabæk er nummer åtte og er i ingenmannsland når fem serierunder gjenstår. Med seier mandag hadde bæringene en ørliten sjanse til å blande seg inn i kampen om å bli blant de tre beste.

