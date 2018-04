Stabæks Ola Brynhildsen med utrolig bom: – Er det tidenes miss i norsk fotball?

fotball

Sandefjord-Stabæk 1–1

Stabæk har fått en tung sesongstart og står kun med to poeng etter tre kamper. Kun Lillestrøm har færre.

Heller ikke borte mot Sandefjord kom årets første seier for bæringene.

Hjemmelagets Joackim Solberg Olsen sto for kampens største prestasjon da han utlignet til 1–1 med et fantastisk frispark 11 minutter før pause.

Det spørs likevel ikke om kampen kommer til å bli husket best for en nesten utrolig bom fra Stabæks Ola Brynhildsen.

Da 12 minutter gjensto av kampen fikk han ballen servert på helt åpent mål av Franck Boli.

18-åringen traff imidlertid ikke rent og skoen skled på oversiden av ballen.

Treneren: – Kanskje en YouTube-situasjon

Da han ble liggende få meter fra målet skulle han prøve å skyte en gang til, men endte bare opp med å ødelegge for lagkamerat Ohi Omoijuanfo som kom løpende til for å smelle ballen i mål.

– Er det tidenes miss i norsk fotball vi er vitne til? Stakkars, stakkars Brynhildsen. Er det sant det vi har sett? ropte Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

Like etter ble den svært talentfulle Stabæk-spilleren tatt av banen av trener Toni Ordinas.

– Det er kanskje en YouTube-situasjon. Det viktigste for han som blir mer og mer involvert på landslagene er at han får erfaring fra Eliteserien. Det er også viktig for Stabæk og norsk fotball, sier Ordinas til Eurosport.

Snytt for straffe

Det var imidlertid ikke bare tenåringen som hadde muligheten til å avgjøre for Stabæk.

På overtid hadde både Omoijuanfo og Boli store sjanser, men keeper Eirik Johansen reddet begge gangene.

Alt i alt var Bærums-laget best.

– Etter den dårlige prestasjonen i Ranheim, hvor vi ikke var med i det hele tatt, så var det viktig å komme her og kjempe godt og vise en god innstilling, sier Ordinas.

Sandefjord kunne imidlertid også ha vunnet kampen, for fem minutter før slutt ble de snytt for det som så ut som et klart straffespark.

– Hvis ikke det er straffe så vet ikke jeg, sa Pontus Engblom, som ble revet i bakken av Stabæks Andreas Hanche-Olsen.

Frisparkperle ga 1–1

For første gang så langt denne våren tok de for anledningen hvite fra Bekkestua ledelsen. Tonny Brochmann var god, men mest heldig da han fyrte av gårde etter 26 minutter.

Spanske Enric Vallès sendte en forferdelig pasning for hjemmelaget som traff Brochmann på 30 meter. Han avanserte noen meter før han avsluttet, og ballen gikk via uheldige Valles og i en bue som gjorde det umulig for keeper Eirik Johansen å stoppe den.

Da hadde Sandefjord vært det beste laget i starten av kampen, men ikke lenge etter målet fikk Stabæk en ny stor sjanse.

Omoijuanfo hadde trukket ut til venstre og spilte Franck Boli gjennom, men ivorianerens avslutning gikk via keeper og utenfor mål.

Så kom altså Joackim Solberg Olsens fantastiske frispark, hvor han på beste vis skrudde ballen over muren og helt opp i det ene krysset fra 18 meter.