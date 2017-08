Stabæk er motstanderen Molde «aldri» taper mot

MOLDE (Rbnett): Statistisk sett er sannsynligheten stor for at Molde vinner kveldens kamp mot Stabæk. Bærum-laget har nemlig bare gått seirende ut av ett av de 13 siste møtene mellom lagene. Molde har vunnet ni og spilt tre uavgjorte matcher på tolv seriekamper samt én cupkamp. Molde har vunnet fire av de fem siste oppgjørene på Nadderud.

Molde vil score først på Nadderud

Ole Gunnar Solskjær slår fast at Molde-laget er i bra form og har hatt en god treningsuke på Lubbenes. Derfor skal spillerne være godt forberedt på søndagens gresskamp.

- Vi har trent på gress for å gjøre det så kamplikt som mulig. Vi har sett på Stabæk og analysert dem, og vi har sett på bra og mindre bra ting i vår egen kamp mot Rosenborg. Vi var meget god i lange perioder, sier Solskjær til moldefk.no.

Han forteller at MFK vil gå for det første målet slik at laget kan styre kampen på Nadderud. Men han understreker samtidig at Stabæk er en god motstander som Molde tar på største alvor.

Solskjær har respekt for Stabæks stjerner

- De har vært positive i hele år og er veldig gode framover i banen. De har årets toppscorer i Ohi (Omoijuanfi), de har en av eliteseriens beste spillere i (Tortol) Lumansa som styrte kampen mot oss sist. (Luc) Kassi er veldig god og de har rutine bak i kapteinen (Morten Skjønsberg). Vi møter et lag som knuste Aalesund i cupen i forrige uke og som kom tilbake etter 0-2 borte mot Haugesund illustrerer Ole Gunnar Solskjær.

PS: Både Eirik Hestad og Andreas Linde har vært usikre på grunn av skade den siste uka. Det er foreløpig ikke kjent om de to støttespillerne kan være med mot Stabæk.