Spisstalent velger Molde foran Godset og Mjøndalen

MOLDE 2-HERD 8–1

MOLDE (Rbnett): Molde 2 rundspilte Herd i lørdagens treningskamp og vant 8–1 på Aker stadion. Debutanten Magnus Langset scoret de tre siste målene etter at han kom inn i pausen.

– Det var deilig å få sjansen og score noen mål. Jeg gledet meg veldig til å spille her med så mange gode medspillere. Det er ikke vanskelig å score når du får sånne baller. Min jobb ble enkel, sa unggutten etter sin første kamp i Molde-drakt.

Langset kom inn i pausen og scoret etter 30 (!) sekunder. Han plukket opp en andreball, spilte en vegg og satte sitt første mål iskaldt forbi en utrusende Herd-keeper. Neste scoring var en hard og presis avslutning med innsida aleine med keeper. Fem minutter før slutt satte Langset et perfekt punktum, med et godt løp mot innlegget på første stolpe og en elegant flikk forbi keeper.

Trener Daniel Berg Hestad likte det 17-åringen viste da han fikk prøve seg i 45 minutter.

– Han lukter scoringer og er flink til å posisjonere seg riktig når situasjonen oppstår. Det er det vanskelig å lære seg, dette er en egenskap som gode målscorere har naturlig i seg, sier Berg Hestad.

27 mål på 28 kamper i fjor

I fjor satte Magnus Langset inn 27 mål på 28 kamper for Åssiden i 3. divisjon. Etter sesongslutt var han på prøvespill i Strømsgodset, Mjøndalen og Molde, og fikk tilbud fra alle tre klubbene. Før kampen lørdag var Langset og familien i møte med Akerakademiets Knut Hallvard Eikrem. Nå har spisstalentet bestemt seg for å fortsette karrieren i MFK.

– Vi er enige om en overgang. Magnus skal fullføre andre året på videregående og spille for Åssiden fram til sommeren. 1. august flytter han til Molde for å kombinere fotballsatsinga med toppidrettsklassen. Profesjonaliteten og treningshverdagen i MFK gjør dette til et riktig steg for Magnus, sier agent og rådgiver Espen Røbekk i Sports Management SMGT.

Fikk vise fram stortalent i hjembyen

– Vi håper Magnus kan besøke oss noen ganger fram mot sommeren slik at han kommer inn i gruppa. Så blir det spennende å se hvordan han utvikler seg til høsten. Han er ung og uferdig med stort potensial. Derfor er det artig at han likevel går rett inn her og scorer tre mål, sier Daniel Berg Hestad.

Langset skal skrive proffkontrakt med juniorgruppa MFK til sommeren og vil dermed få en liten økonomisk støtte helt fra starten. MFK skal også betale utdanningskompensasjon til moderklubben Åssiden.

– Det er veldig bra nivå på juniorspillerne i Molde, men samtidig tror jeg ikke steget blir for stort. Jeg kan være god her, og samtidig utvikle meg videre, sier Langset.

Champions League for juniorlag

Han skal inn i 3. divisjonstroppen til Daniel Berg Hestad og Thomas Mork, som hovedsakelig består av spillere som ble juniornorgesmestere i fjor. Til høsten skal laget også spille Champions League for juniorlag.

– Jeg går til Molde fordi jeg vil bli best mulig. Jeg vil bli sett og gjøre meg selv aktuell for aldersbestemte landslag. Etter hvert er målet er å få noen minutter i eliteserien, sier Magnus Langset.

Molde 2 herjet med 3. divisjonskollega Herd i hele kampen lørdag. Gjestene tok riktig nok ledelsen etter ett minutt, men Eman Markovic snudde matchen med en vakker scoring og et flott forarbeid til Erik Rotlid. Tre scoringer av Sivert Stenseth Gussiås sørget for 5–1-ledelse til pause. I andre omgang var det altså debutant Magnus Langset som kjørte showet da Molde økte til 8–1.