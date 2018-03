Spesielt én ting gledet Lagerbäck dagen derpå

fotball

Lars Lagerbäck var en veldig fornøyd mann lørdag formiddag.

Det var ikke fordi VM-trofeet endelig var på Ullevaal stadion. Gleden skyldtes det han fikk se fra sine utvalgte mot Australia på Ullevaal-gresset fredag kveld.

Og det var spesielt ett område svensken var godt fornøyd med.

– Det som er det absolutt beste er den veldig gode laginnsatsen. Det har vi jobbet mye med, og det vil vi fortsette å jobbe med. Det kan bli enda bedre, sier Lagerbäck.

Nå ser han fremskritt på de viktige områdene

Den verdenskjente pokalens nærvær kan kanskje stå som et symbol på at Norge ikke får være med å spille VM til sommeren.

Et besøk i en kommersiell kampanje er det nærmeste norsk fotball kommer den store gullklumpen.

Men Lagerbäck mener å se fremskritt som gjør at troen på et nytt mesterskap kanskje vil bli tent igjen i det norske publikum.

– Nå gjelder det bare å fortsette. Spillerne må gå ut til hver kamp med den holdningen og aggressiviteten de hadde fredag. Jobber man ikke hardt sammen som et lag, da vinner man ikke kamper. Spillernes tekniske ferdigheter og løpskapasitet er gode nok, det gjelder bare å ta det frem på en god måte, sier Lagerbäck.

– Hva er grunnen til at det var så klar forbedring fra kampene før jul?

– Vi har skjerpet litt til i måten vi har snakket med spillerne på om dette, og vi gjorde også noen personlighetstester med dem. Vi har snakket med spillerne om at de må ta et større ansvar nå. Både seg selv imellom, men de må også kikke seg i speilet og vise at de vil være vinnere om de skal være med i landslagstroppen.

Ingen løfter til Premier League-stjernene

Han trakk spesielt frem spissene Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen som positive overraskelser.

Da var det ikke først og fremst Kamaras tre scoringer svensken roste opp i skyene, men det var måten de jobbet sammen defensivt for laget.

Han mente det var duoens fortjeneste at laget kunne forsvare seg på den måten som treneren ønsker.

– Det er ikke alle spisser som gjør det. Hadde du spurt meg på forhånd, så hadde jeg ikke vært så sikker på at jeg ville få se en så fantastisk innsats, sier han.

Kamara og Johnsen spilte i fraværet av Premier League-duoen Alexander Sørloth og Joshua King. Nå er det ingen selvfølge at de to sistnevnte går rett inn på laget igjen, hvis vi skal tro sjefen.

– Nei, de må jo prestere. Først og fremst må de vise at de har samme kvalitet som det som blir vist fredag hvis de skal være kvalifisert. Selvsagt må de det.

– Er det typisk deg at det er det defensive du roser mest hos Kamara, og ikke de tre scoringene?

– Ja, men målene snakker jo for seg selv. Det var en veldig bra prestasjon han gjorde. Fremfor alt må de mindre landene med de kvalitetene som vi har, så må spillerne skjønne at de må gjøre det sammen. Hvis ikke kommer vi ikke til å slå de store landene. Det er en grunnforutsetning.