Spansk journalist tror Ronaldo blir United-spiller: Dette taler for og imot milliardovergangen

Cristiano Ronaldo har banket inn utrolige 285 scoringer på åtte år i Real Madrid. Han har vunnet det som er, og har tatt steget til toppen av stjernehimmelen i den hvite trøyen. Men nå kan han ha fått nok av Spania.

Fredag sprakk nyheten om at superstjernen Cristiano Ronaldo er misfornøyd i Spania. Årsaken skal være skattesaken som spanske myndigheter har åpnet mot 32-åringen. «Cristiano Ronaldo vil forlate Spania» var tittelen hos portugisiske avisen A Bola.

Siden har det ballet seg på, og nå er en mulig gjenforening mellom verdens beste fotballspiller og Manchester United den store snakkisen i Fotball-Verden. Det er blitt spekulert om at så mye som to milliarder kroner må til for å lokke portugiseren til England.

Cristiano Ronaldo 32 år gammel (5. februar, 1985) Fra Madeira, Portugal Har spilt i Real Madrid siden 2009, da den spanske storklubben satte ny overgangsrekord for portugiserens tjenester (drøye 800 millioner kroner). Tidligere klubber: Manchester United og Sporting Lisboa. Største meritter: EM-gull, Champions League-seier (2008, 2014, 2016 og 2017), Premier League mester (2006/07, 07/08 og 08/09, spansk seriemester (2011/12 og 2016/17) Ronaldo har også vunnet gullballen (verdens beste spiller) fire ganger: I 2008, 2013, 2014 og 2016.

– Han er United

– Han er en legende allerede, men jeg tror at dersom han hadde kommet tilbake og vært katalysatoren som tok United tilbake til toppen, så tror jeg han i løpet av fem nye år kanskje blitt den største av de største, sier Dag Langerød, redaktør for United.no.

Dersom det skulle bli Ronaldo-retur til Manchester, tror han 32-åringen vil kunne score de 25–30 seriemålene United trenger. Langerød blir glad av tanken om å se en av Manchester United-historiens beste spillere løpe ut på Old Trafford i august, ikledd den røde drakten.

Det var i United at Cristiano Ronaldo utviklet seg til å bli en verdensklassespiller. 18 år gammel ankom han til klubben fra Sporting Lisboa, som en driblesterk, uredd og spinkel kantspiller. Han arvet den legendariske trøye nummer syv etter David Beckham, som hadde meldt overgang til Real Madrid. Forventningene var enorme, og under vingene til Sir Alex Ferguson innfridde portugiseren og vel så det.

196 seriekamper ble det for Ronaldo i United. 84 mål. 34 målgivende pasninger, og han var ligaens beste spiller da klubben vant seriemesterskap tre sesonger på rad fra 2006/07-sesongen.

I 2009 var det slutt, og i Real Madrid har portugiseren nådd nye høyder, og skrevet seg inn i historien som en av tidenes beste fotballspillere. Men han er på ingen måte glemt i Manchester. Der er statusen hans skyhøy.

– Han er United. Tenk om han kom tilbake og skjøt United tilbake til toppen. Ingenting ville vært bedre. Det håpet, den drømmen, er det vanskelig ikke å tenke litt på, sier han, sier Langerød.

Forventer voldsomme spekulasjoner

Hovedpersonen selv har ikke uttalt seg om saken. Søndag droppet Ronaldo pressekonferansen etter Portugals 2–2-kamp mot Mexico i prøve-VM.

Mandag kveld uttalte Real Madrid-president Florentino Pérez seg om Ronaldo. Han fortalte at han skal snakke med spilleren i løpet av de neste dagene, men var tydelig på at han trodde at Ronaldo fortsetter i den spanske hovedstaden.

Inntil videre er det bare å holde seg fast og vente på det som utad kan bli en overgangssaga fra øverste hylle.

– Frem til det kommer en avklaring, vil det komme spekulasjoner, rykter og folk som setter sammen to og to i håp om å få fire. Det er en jungel, der man rett og slett må ha sabel for å komme ut på riktig side, sier fotballekspert Petter Veland om rykteflommen rundt fotballens kanskje aller største stjerne.

Spansk journalist: 70 prosent sjanse

Men kan det faktisk bli en realitet, eller ender det som trolig blir sommerens store overgangssaga med at målmaskinen blir værende i den spanske hovedstaden? Ekspertene strides.

– Jeg tror han ender opp i Manchester United, sier Marca-journalist José Feliz Diaz til Aftenposten.

Få følger Real Madrid tettere enn den spanske journalisten. Han anslår muligheten for en Ronaldo-overgang til 70 prosent.

Kollega i Marca, Ruben Jimenez, spår et annet utfall.

– Jeg tror at dette kaoset vil bli ryddet opp i så fort han snakker med Zinédine Zidane (Real Madrid-treneren) eller president Perez. Cristiano er sur fordi han forventet mer beskyttelse etter skatteanklagene, men alt vil bli ok igjen. Han vil være best i verden og vinne trofeer. Da er Real Madrid stedet å være, sier spanjolen.

Også i Norge møter Diaz motstand. Vi har spurt flere norske eksperter om hva de tror. De fleste av dem er tvilende.

– Jeg tror det nok er mye politikk og spill og penger her, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker. Det er han ikke alene om å mene.

«Hodet sier tja, hjertet skriker JA», skriver Dag Langerød i en kommentar på United.no.

For selv om han gledes av tanken, har han også en viss skepsis til både at ryktene stemmer, og til å betale svimlende summer. Han utdyper overfor Aftenposten:

– Jeg har ingen tro på at det kommer til å skje. Det jeg skriver om, er ryktene som har vart noen dager nå. Så er det argumenter for og imot, sier Langerød, som heller ikke legger skjul på han drømmer om en Ronaldo-retur.

– Mye som må til

Viasat-kommentator Petter Veland mener man må ta den siste tids spekulasjoner med en stor klype salt, men at Ronaldos tilsynelatende misnøye gjør det mer reelt enn tidligere sommere.

– Det virker hevet over enhver tvil at Cristiano Ronaldo er misfornøyd. Men om det er noen direkte linje mellom at han er misfornøyd, og det at han eventuelt drar, det er jeg usikker på.

Han tror Ronaldo føler seg urettferdig behandlet og at han har fått manglende støtte fra Real Madrid-sjefene i kjølvannet av anklagene om å ha snyltet 14,8 millioner Euro (om lag 140 millioner kroner). Men snakket om å ønske å forlate Madrid, kan like fullt være et pressmiddel for en ny og forbedret kontrakt, eller et PR-stunt for å flytte fokus vekk fra anklagene, tror Veland.

– Jeg tror han spiller i Real Madrid neste sesong. Det kan godt være jeg blir stående med skjegget i postkassen. Grunnen til at jeg tror det, er at det er så mye som skal til for at det kan gå. Alt fra personlige sponsoravtaler som er knyttet til ham som Real-spiller, huset, måten sønnen hans er integrert i måten han lever i Madrid, at han bor nære familien. Alt det utenomsportslige er en faktor som er der. I tillegg snakker vi om enorme overgangssummer.

Han trekker frem en tidligere Ronaldo-saga.

– I 2012/13 snakket han om at han var lei seg og trist. Den gangen roet ting seg, rett og slett ved at tiden leger sår, sier Veland.

Fotballeksperten viser også til episoder med Sergio Ramos og Lionel Messi. Spanjolen var koblet til Manchester for noen år siden, noe som endte med ny og forbedret kontrakt i Madrid. Messi sa at han var ferdig på landslaget etter en nedtur i Copa America, men etter litt tenketid gjorde han helomvending.

Dersom Ronaldo skal flytte på seg, vil han trolig smadre overgangsrekorden som Manchester United satte sist sommer. Da hentet de Paul Pogba for cirka en milliard kroner. Den svimlende prislappen gjør at Veland sitter igjen med kun to klubber som aktuelle destinasjoner for Ronaldo: Manchester United og Paris Saint-Germain.

– Tror jeg det kommer til skje? Absolutt ikke. Det står for mye på spill. Tidligere lo jeg av dem som sa Ronaldo skulle komme tilbake. Jeg ser det fortsatt som urealistisk, men det er ikke like urealistisk som det var. Jeg tror fortsatt ikke det skjer, men det er liksom ikke helt dødt, sier United.no-redaktør Langerød.

Alsaker: – Krysser fingrene

Én ting som er hevet over enhver tvil, er at en Ronaldo-retur til Manchester ville gjort Premier League en attraksjon rikere.

– Det hadde vært utrolig gøy. Jeg krysser fingrene for det, men som sagt, jeg har vært med så lenge at man blir litt kynisk også. Jeg må vente og se litt hva det blir til, sier Øyvind Alsaker.

– Det er klart at han har en helt spesiell plass i den klubben. Han bar dem gjennom mange kamper. I ligaen var det han som dukket opp da man trengte det. Han rakk å bli en stor spiller i United før han dro.

Ronaldo er konstant på jakt etter nye rekorder, og det kan være motivasjon for en retur til Old Trafford.

– Tenk om han kommer tilbake? Gjør han det vil han sikkert slå Rooneys målrekord og sikre seg statusen som en av de største i Uniteds i historie, sier han.

Den beryktede prislappen på opp mot to milliarder gjør ham mer skeptisk. Selv om United har råd til en eventuell rekordsum, er han usikker på om det lureste er å bygge laget rundt en spiller som har rundet 30.

– Men så er han jo 32 år. Hvor mange år til klarer han? Jeg er ganske sikker på om han spiller for United neste sesong, så scorer han 25 pluss. Men klarer han det året etter der, og etter der?, spør Langerød.

Spekulasjonene rundt superstjernens fremtid i Madrid vil trolig fortsette i dagene og ukene som kommer.

– Jeg pleier å sitte helt rolig å vente. Når enten Ronaldo selv, Florentino Pérez eller agent Jorge Mendes tar bladet fra munnen, kan man bruke litt mer bombastiske ord, sier Petter Veland.