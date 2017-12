Sørkoreanske Son storspilte da Spurs slo tilbake etter formsvikten

fotball

TOTTENHAM HOTSPUR - STOKE CITY 5–1

Tottenham har slitt i Premier League den siste tiden. London-laget hadde gått uten seier på sine fire siste ligakamper, men statistikken mot lørdagens motstander Stoke ga imidlertid rom for optimisme. Laget har vunnet sine siste tre ligakamper mot nettopp Stoke med 4–0.

Det skulle bli nok en firemålsseier lørdag. «Spurs» slo skikkelig tilbake, storspilte og sørget for scoringsshow med en solid 5–1-seier på sin lånte hjemmebane Wembley.

Kampens store spiller var sørkoreanske Heung-min Son som scoret ett og gjorde forarbeidet til to mål.

– Banens gigant, konstaterte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Harry Kane scoret to mål, står nå med 12 ligamål denne sesongen, og deler toppscorertittelen i Premier League med Liverpools Mohamed Salah.

– Det var dette vi trengte. Vi måtte få det første målet, og det fikk vi. Derfra var vi i fyr og flamme, sa Harry Kane ifølge NTB.

– Vi viste på 2–0 at vi hadde selvtilliten til å spille vårt spill. Alle ville ha ballen, alle ønsket å score. Vi skapte så mange sjanser og er veldig glade over disse poengene, sa Son til Tottenhams offisielle Twitter-konto.

To mål på ett minutt

Starten på kampen var rotete, men etterhvert var det ingen tvil om at hjemmelaget var det førende laget. Etter 20 minutter kom kampens første mål. Son la hardt inn fra venstre og ballen gikk via både Kurt Zouma og Ryan Shawcross i Stoke-forsvaret før den føk inn i buret bak en sjanseløs keeper Jack Butland.

Tottenhams dominans fortsatte, og ti minutter før pause var det vanskelig å skjønne at det ikke sto 2–0. Harry Kane ble elegant spilt fri, men alene med Butland klarte Tottenhams toppscorer på merkelig vis å plassere ballen utenfor.

Åtte minutter etter hvilen doblet Spurs ledelsen da en mesterlig kontring ble fullført av Son. 25-åringen ble vakkert spilt fri av Dele Alli og satte ballen kontant i mål.

Med 2–0 så det tungt ut for bortelagets muligheter til å komme tilbake i kampen, og like etterpå gikk det fra vondt til verre for Mark Hughes’ menn. Harry Kane stanget inn 3–0 etter innlegg fra Ben Davies og kampen var i praksis avgjort.

Kanes andre for dagen

Stoke kunne ha redusert ved Xherdan Shaqiri etter en times spill, men Spurs-keeper Hugo Lloris vartet opp med en glimrende redning på sveitserens gode skuddforsøk.

Etter 65 minutter kom Kanes andre scoring for dagen. Christian Eriksen slo inn fra høyre, ballen falt ned til Kane akkurat på 16-meterstreken, og han kunne kontrollert sette inn 4–0 bak Jack Butland.

Son fortsatte storspillet da han slapp ballen perfekt til Christian Eriksen et drøyt kvarter før slutt. Dansken kom alene med Butland og sørget for 5–0 til hjemmelaget.

Ryan Shawcross headet inn en redusering for Stoke etter 80 minutter, men «The Potters» kom aldri nærmere. Dermed endte det med den fjerde firemålsseieren på rad for Tottenham over Stoke.

De tre poengene fører Tottenham midlertidig foran erkerival Arsenal og opp på femteplass på tabellen. Stoke blir liggende nede i gjørma - på 15.-plass med 16 poeng på like mange kamper.

Målløs King

Joshua King gikk målløs av banen da Bournemouth spilte 2-2 borte mot Crystal Palace i London.

Jermain Defoe ga Kings lag ledelsen etter ti minutter før Palace utlignet på straffespark ved Luka Milivojevic etter 41 minutter.

To minutter senere var kampen snudd da Scott Dann satte inn 2-1, men Defoe reddet ett poeng da han satte inn 2-2 tre minutter på overtid i første omgang med en fantastisk volley som minnet om Marco van Bastens legendariske scoring fra EM-finalen i 1988.

I overtidsminuttene fikk Palace straffe da Charlie Daniels la Wilfried Zaha i bakken, men Christian Benteke klarte ikke å ta vare på sjansen fra ellevemeteren. Forsøket var svært dårlig, og Asmir Begovic reddet enkelt.

Resultatet gjør at Crystal Palace ligger helt sist med 11 poeng, mens Bournemouth ligger på 14.-plass med fem poeng mer.

Øvrige resultater:

Burnley – Watford 1-0

Huddersfield Town – Brighton & Hove Albion 2-0

Swansea City – West Bromwich Albion 1-0

West Ham United - Chelsea 1–0

Senere kampstart (18.30):

Newcastle – Leicester

Spilles søndag:

Southampton – Arsenal, Liverpool – Everton, Manchester U. – Manchester C.