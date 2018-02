Solskjærs stortalent holdt målshow i Spania

fotball

Molde - Dinamo Brest 4–1

MARBELLA: Thomas Amang var kampens store spiller da Molde slo Dinamo Brest i den siste av tre treningskamper under treningsoppholdet i Marbella søndag kveld. 20-åringen sørget for hat trick med tre scoringer.

Dinamo Brest åpnet best og tok ledelsen allerede før ti minutter var spilt. Molde kom til noen sjanser og sju minutter før hvilen kom utlikningen. Thomas Amang mottok en ball fra Eirik Hestad, kom seg alene med keeper og satte enkelt inn 1-1.

Samme mann fikk æren av å sende Molde i ledelsen ti minutter etter pause etter en gedigen keepertabbe av hviterussernes målvakt.

Midtveis i andre omgang rundet Fredrik Brustad keeper og la på til 3-1. Bare et minutt seinere var han servitør og serverte ballen til Amang som satte inn sitt tredje mål for dagen og sikret 4-1-seier.

Generalprøve mot AaFK

Dermed reiser Molde hjem fra Marbella med én seier, én uavgjort (Vålerenga, 1–1) og ett tap (Krasnodar, 1–2). Molde tar imot Aalesund på Aker stadion til den siste treningskamp før seriestart førstkommende lørdag.

Første eliteseriekamp for Molde er hjemme mot Sandefjord søndag 11. mars.

Vil være spilleklar hver helg

Amang scoret også da Molde slo Kristiansund i en treningskamp før laget reiste til Marbella. Da uttalte kameruneren til Rbnett at han håpte på å få inn flere scoringer i oppkjøringen for å vise Ole Gunnar Solskjær at han er klar for enda mer spilletid denne sesongen.

– Jeg har satt meg noen mål. Jeg ønsker å spille enda flere kamper. Jeg håper jeg kan være skadefri og klar til å spille kamp hver eneste helg. Om jeg er tilgjengelig for spill, så håper jeg også at jeg kan få scoret noen mål. Det var et stort steg å komme til Molde. Jeg skal være fokusert og forbedre meg hver eneste dag, sa Amang til Rbnett da.

Moldes lag (4-3-3): Andreas Linde – Christoffer Remmer (Isak Ssewankambo fra 66.), Babacar Sarr, Vegard Forren (Leo Skiri Østigård fra 46.), Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes (Stian Rode Gregersen fra 66.), Mathias Normann (Tobias Svendsen fra 46.), Eirik Hestad – Fredrik Brustad, Thomas Amang (Ottar Magnus Karlsson fra 68.), Daniel Chima Chukwu (Petter Strand fra 46.).