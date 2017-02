Solskjær mot Solbakken direkte på norsk tv

MOLDE (Rbnett): Molde-troppen er på plass i Dubai og møter svenske Häcken i sin første kamp lørdag. Tirsdag er FC København Moldes motstander og den kampen vises direkte på Eurosport Norge med avspark kl. 13.00. Sendingen starter 12.45.

– Vinterprogrammet er viktig for oss, og vi ønsker å vise så mange kamper som mulig. At vi har fått på plass en godbit som denne er vi svært fornøyde med, sier sportsdirektør i Eurosport og Discovery Networks, Jan-Erik Aalbu i en pressemelding.

– Her får vi et lag som er blant favorittene til å kjempe om gullet i eliteserien, mot det som per dags dato er Nordens beste klubb. Det blir også en høyinteressant duell mellom to av Norges største trenerprofiler i Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken, som ingen av dem vil like å tape, sier Aalbu.

– Både København og Molde har vært litt preget av usikkerhet rundt trenerspørsmålet de siste ukene, men nå som det spørsmålet er feid av banen ser jeg frem til en god kamp fra Dubai. Det er definitivt to topp motiverte trenere som står på sidelinja, sier Eurosports kommentator Petter Bø Tosterud.

– Dette blir den siste testen for FCK før de skal ut i Europa League mot Ludogorets, så her bør en kunne forvente topp motstand for et Molde-lag som naturlig nok ikke har kommet like langt i sin oppkjøring, legger han til.

Moldes tredje kamp under oppholdet i Dubai er avlyst fordi kinesiske Guangzhou Evergrande trakk seg fra turneringa.