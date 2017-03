Solskjær låner ut talent til Kristiansund

Molde og Kristiansund er enige om en låneavtale for Thompson Ekpe (21). Det bekrefter begge klubbene. Dermed kan nigerianerens debut i eliteserien komme mot nettopp Molde, når lagene møtes på Kristiansund stadion i første serierunde 1. april.

– Thompson blir ikke med oss på treningsleiren i Marbella. Han skal fortsette å trene med Kristiansund, sier Ole Gunnar Solskjær til Rbnett.

Venter på arbeidstillatelse

Ekpe var på utlån til KBK også i høstsesongen 2016. Den nye avtalen går fram til 1. august.

- Men det er tatt et forbehold om at Ekpe får arbeidstillatelse. Det jobber vi for for fullt, sier KBKs sportslige leder Kenneth André Leren til Tidens Krav.

Solskjær bekrefter at MFK har levert papirene og venter på svar fra UDI.

Thompson Ekpe spilte åtte 2. divisjonskamper og tre cupkamper for Molde i fjor vår. Etter sommeren spilte han seks 1. divisjonskamper og to 4. divisjonskamper for Kristiansund. Ekpe har trent med KBK hele vinteren og vært på banen i de fleste treningskampene.

Molde til Marbella

Rett før seriestart i fjor signerte 21-åringen kontrakt med Molde ut 2018-sesongen. Den 191 centimeter høye hardhausen kom fra det nigerianske akademiet Bujoc.

Molde-troppen reiste til Marbella på treningsleir onsdag. Der skal laget spille treningskamper mot finske Seinäjoen (lørdag 11. mars), islandske Hafnarfjordur (onsdag 15. mars) og svenske Malmö (lørdag 18. mars).