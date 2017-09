Solskjær hyller spillernes moral: - Vi er sulteforet

fotball

Molde 2–1 Odd

Aker stadion (rbnett.no): Molde og Odd møtte hverandre til medaljekamp mandag kveld. Det var to lag som trengte seier og tre poeng, og publikum kunne håpe på et intenst oppgjør fra første spark. Etter en begredelig førsteomgang ble det skikkelig fyr i teltet etter pause, og nok en gang på dramatisk vis tok Molde tre poeng mot Odd.

– Sprang over de

Molde tok kontroll på kampen i starten av førsteomgang og deres to sentrale midtbanespillere, Mathias Normann og Martin Ellingsen, dikterte tempoet i kampen. Det ble derimot mange pasninger på tvers og få sjanser til begge lag.

– Det var et trist skue. Det så ut som begge lag trengte tid etter landslagspausen. Vi spilte heldigvis en cupkamp og så litt piggere ut, sier Ole Gunnar Solskjær.

– Det ble mer fart etter pause. Hvilke grep tok du i pausen?

– Vi la litt om. Bjørn (Bergmann Sigurdarson journ.anm.) gikk inn i tier-rollen og vi spilte en 4-3-3. Det passet oss bra, og vi sprang over de. Vi var mer aggressive.

Petter Strand skøyt via foten til den utlånte MFK-spilleren Etzaz Hussain og hodet til Fredrik Semb Berge, og i mål kort tid etter sidebytte. Ledelsen holdt i ti minutter til Babacar Sarr rev ned Olivier Occéan i eget felt. Odd fikk straffe, og Jone Samuelsen var sikker fra ellevemeteren.

– Det var en dum sjanse å gi bort, sier Solskjær.

Dramatisk igjen

Sist lagene møttes vant Molde etter noen dramatiske sluttminutter på Skagerak Arena. Da utlignet Odd på overtid, før Ruben Gabrielsen ble matchvinner i siste minutt. Mandag kveld presset Odd på, og så ut til å være nærmest tre poeng. Så dukket Thomas Amang opp på en corner servert av Mathias Normann. Spissen scoret vinnermålet. Et mål han ikke fikk med seg at han scoret med det første.

– Jeg er nære keeper, så tar jeg et steg bak før jeg går frem igjen. Jeg blir liggende på bakken og så ikke at ballen gikk i mål. Når jeg reiser meg ser jeg alle juble, og da skjønte jeg at jeg hadde scoret, sier matchvinner Amang.

– Det er et viktig mål så sent i kampen. Det er godt å score ett slikt mål med mye fans og jubel. Jeg takker Gud og er happy, smiler matchvinneren.

Solskjær mener det ikke er tilfeldig at det blir dramatisk nok en gang når Molde er involvert.

– Det handler om kvalitet og moral. Guttene er sultne på Europacup-spill. De trenger det, og føler de må ha det. Vi er sulteforet, sier Solskjær.

– Frustrerende

Spissen har hatt en vanskelig sesong med skader og slitt med å finne formen. Kameruneren er en av Solskjærs største talenter, og MFK-treneren avslører at han har vært frustrert sammen med spissen.

– Det har vært frustrerende for han og meg. Han har bare vært på trening en tredjedel av tiden. Han er et kjempetalent, og nå begynner han å komme i form. Så han kommer til å levere utover høsten, sier Solskjær.

Med mye tid på sidelinjen har Amang jobbet mentalt. Scoringen kom etter en smart bevegelse og dette er noe han har jobbet med på trening.

– Vi jobber med dette på trening hverdag, sier Amang.

– Treneren gir meg sjanser og jeg er takknemlig. Jeg hadde muligheten til å dra på lån denne høsten, men treneren sa han ville ha meg her. Så jeg er takknemlig.