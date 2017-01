Solskjær henter trøndersk keeper til Molde

Ole Gunnar Solskjær og Molde har vært på jakt etter ny keeper etter at Ethan Horvath ble solgt til Club Brugge. I jula ble det kjent at Molde hadde lagt inn bud på Ranheims solide sisteskanse Even Barli.

Klubbene enige

Det innledende budet skal ikke ha fått jubelen til å stå i Ranheim-taket, men forhandlingene mellom klubbene har fortsatt på nyåret.

Etter det Adresseavisen forstår, skal Ranheim og Molde nå være enige om en overgang for 26-åringen.

– Vi har snakket konstruktivt med Molde over tid. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier klubbleder Frank Lidahl i Ranheim.

På plass i Molde

Adressa vet at keeperen med en fortid i RBK er på plass på Aker Stadion i dag. Der skal han gjennomgå en medisinsk test og forhandle ferdig sin personlige kontrakt. Fortsatt kan overgangen strande, men Barli blir etter alt å dømme presentert som Molde-spiller torsdag ettermiddag.